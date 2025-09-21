Người đàn ông nghi say xỉn lái ôtô tông chết 3 mẹ con

TP HCMTài xế Nguyễn Đức Thanh Nam, 32 tuổi, nghi sử dụng rượu bia, lái ôtô gây tai nạn, khiến ba 3 mẹ con tử vong.

Tối 20/9, Nam (trú xã Phước Thành, Phú Giáo, Bình Dương cũ, nay là TP HCM) lái ôtô 5 chỗ trên đường ĐH507. Khi đến đoạn giao với đường Tân Phú thuộc xã Phước Thành, ôtô tông xe máy do chị Nguyễn Thị Thu Vân, 36 tuổi, (ở xã An Long, Phú Giáo cũ) cầm lái, chở hai con trai 6 và 3 tuổi đi thăm bà ngoại trở về.

Đầu ôtô bẹp rúm sau tai nạn. Ảnh: Thái Hà

Cú tông mạnh hất văng ba mẹ con ngã xuống, văng xa vào vỉa hè bên đường. Chị Vân và cháu bé 6 tuổi tử vong tại chỗ. Bé 3 tuổi cùng tài xế ôtô bị thương nặng, được người dân đưa tới Trung tâm Y tế Phú Giáo, song cháu bé không qua khỏi.

Hai xe đều lao vào rừng cao su ven đường, cách vị trí tai nạn gần 10 m. Riêng ôtô đâm vào gốc cây mới dừng lại, phần đầu xe bẹp dúm, biến dạng. Gần sáng nay hiện trường vụ việc mới thu dọn xong.

Xe máy của nạn nhân hư hỏng nặng. Ảnh: Thái Hà

Theo CSGT TP HCM, tai nạn do tài xế không nhường đường khi lái ôtô từ đường nhánh ra đường chính. Qua kiểm tra, người này có nồng độ cồn trong máu là 50 miligam/100 ml. Mức vi phạm này trong trường hợp chưa gây tai nạn hay sự cố, tài xế bị phạt tiền 16-18 triệu, tước bằng lái 16-18 tháng, theo Nghị định 168.

Đường ĐH507 rộng 12 m, dài hơn 7,2 km, kết nối TP HCM và Đồng Nai (trước là TP Đồng Xoài, Bình Phước cũ), hai bên là rừng cao su. Theo người dân, khu vực xảy ra tai nạn, đường khá cong, không có đèn chiếu sáng.

Phước Tuấn