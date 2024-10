Người đàn ông Nga kể cách sống sót trong 66 ngày trôi dạt trên biển

Pichugin cho hay đã sống sót nhờ nước mưa và túi ngủ bằng lông lạc đà trong hơn hai tháng lênh đênh trên biển cùng thi thể anh trai và cháu.

Trong bệnh viện ở thành phố Magadan, cực đông nước Nga, Mikhail Pichugin trông nhợt nhạt, mắt sưng đỏ, nhưng gương mặt không quá hốc hác. "Ngoài việc được Chúa phù hộ thì con thuyền tên Angel đã cứu tôi", Pichugin, 46 tuổi, chia sẻ từ giường bệnh hôm 16/10, đề cập đến thuyền cá đã tìm thấy và vớt anh sau 66 ngày lênh đênh trên biển.

Đây là lần đầu tiên Pichugin trả lời truyền thông, sau khi được cứu sông hôm 14/10. Khi được hỏi về hơn hai tháng trôi dạt, Pichugin cho biết nước mưa và chiếc túi ngủ chứa đầy lông lạc đà đã giúp anh sống sót.

"Cái túi ngủ bị ướt, nhưng khi chui vào, xoay xở trong đó một chút, bạn sẽ thấy ấm hơn", Pichugin cho hay.

Khi được hỏi về động lực giúp anh sống sót trong thời gian dài như vậy, Pichugin nói rằng mình "không còn lựa chọn nào khác vì còn mẹ và con gái ở nhà". Anh không đề cập đến vợ của mình.

Mikhail Pichugin trong bệnh viện ở thành phố Magadan, cực đông nước Nga ngày 16/10. Ảnh: Zvezda

Tatiana Savchenko, phó tỉnh trưởng Magadan, nói rằng tình trạng của Pichugin hiện ổn định. Giới chức sẽ cấp một khoản phí để Pichugin mua vé máy bay về nhà.

Pichugin đến từ Ulan-Ude ở Siberia, nhưng làm tài xế ở hòn đảo xa xôi Sakhalin. Ngày 9/8, anh cùng anh trai Sergei, 49 tuổi, và cháu trai Ilya, 15 tuổi, khởi hành từ Khabarovsk, cực đông nước Nga, tới đảo Sakhalin. Chiếc thuyền cùng ba người mất tích sau đó. Đội cứu hộ đã huy động trực thăng và máy bay tìm kiếm nhưng không phát hiện dấu vết nào.

Truyền thông Nga đưa tin nhóm của Pichugin mang theo khoảng 20 lít nước và hứng nước mưa, ăn mì khô và đậu để sống sót. Tuy nhiên, cháu trai của Pichugin qua đời vào đầu tháng 9, có thể do đói và kiệt sức do không thể dung nạp thức ăn mang theo. Anh trai Sergei của Pichugin ngã xuống biển sau đó ba tuần và thiệt mạng do hạ thân nhiệt.

Pichugin đã buộc chặt xác anh trai và cháu vào thuyền để tránh rơi xuống nước khi gặp sóng dữ. Anh treo áo phao của hai người ở mạn thuyền với hy vọng có người nhìn thấy.

Họ được tàu cá Angel phát hiện hôm 14/10 trên biển Okhotsk, cách nơi Pichugin xuất phát khoảng 1.000 km.

Người đàn ông Nga sống sót sau hai tháng trôi dạt trên biển Tàu cá phát hiện thuyền của Pichugin ngày 14/10. Video: AFP

Theo Yekaterina, vợ của Pichugin, anh sống sót nhờ năng lượng tích trữ trong cơ thể vốn nặng 100 kg. Khi được phát hiện, Pichugin đã sụt 50 kg. "Chồng tôi sống sót quả là phép màu", Yekaterina nói.

Thi thể hai nạn nhân và con thuyền đã được bàn giao cho các nhà điều tra. Pichugin có thể bị truy tố và đối mặt án tù 7 năm với cáo buộc vi phạm quy định an toàn. Truyền thông Nga cho rằng nhóm Pichugin lẽ ra nên mang theo điện thoại vệ tinh, phương thức liên lạc duy nhất trên biển Okhotsk.

Huyền Lê (Theo AFP)