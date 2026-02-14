Người đàn ông nào cũng lặng im sau một thời gian quen tôi

Tôi thường nghe những câu thế này: "Em tốt tính, hiền lành, thông minh và sẽ gặp được người khác tốt hơn".

Lại đến Valentine nữa rồi, năm nay cũng thế, tiếp tục độc thân, như này cũng lâu năm nên tốt hơn hết là bơ Valentine đi. Tôi đang trên đường tới 34 tuổi, chưa chồng, cũng không có người yêu, giờ hỏi: "Có muốn cưới không", thực lòng muốn cũng chẳng có được, tùy duyên mà thôi. Điều sợ ở hiện tại của tôi là tình yêu, yêu làm đau tim quá mọi người à.

Theo kế hoạch, tôi sẽ lấy chồng năm 30 tuổi. Tuy nhiên, trước năm này tôi lo làm, lo học, không có thời gian quen bạn trai. Từ 30 tuổi trở đi tôi toàn gặp đàn ông thiếu sự chân thành và nghiêm túc. Trong 5 năm qua, tôi cũng bắt tay vào việc tìm bạn trai. Trong số những người bạn mới, chọn được 2-3 người để quen, tuy nhiên không quen ai lâu dài. Họ quen bạn gái giống như theo thời vụ, trong lúc rảnh rỗi thì quen chơi, sau đó bỏ bê không quan tâm nữa. Điểm chung ở những người U30 tôi gặp đó là họ chú tâm vào công việc và kiếm tiền, tình yêu là sự xa xỉ.

Năm 31 tuổi tôi gặp một người cùng tuổi, hợp nhau về tính tình, học vấn, quan điểm sống cũng khá phù hợp. Tôi quyết định yêu người đó sau nhiều năm không nghĩ đến tình yêu. Khi yêu, tôi đặt trọn niềm tin, sự chân thành, yêu thật lòng. Thế nhưng sau vài tháng, ăn tết xong người đó ra đi trong im lặng, không cho lấy một lý do. Hơn một năm sau tôi biết lý do là vì mình càm ràm khi anh ta đến trễ, anh ta cảm thấy bị ăn hiếp, không hài lòng vì thái độ của tôi lúc đó. Nói thêm là anh ta thường trễ hẹn, lý do lúc nào cũng là vì công việc, vì bạn, vì nọ kia, tôi ở vị trí sau cùng. Lần nào anh ta cũng để tôi chờ. Tuy nhiên tôi chỉ càm ràm với những cuộc hẹn quan trọng, đòi hỏi phải đúng giờ.

Chúng tôi chia tay trong im lặng, không tranh cãi, không níu kéo. Tôi đã làm hết những gì có thể để vun đắp cho tình yêu này, không được gì nên phải buông mà thôi. Gần đây tôi tìm hiểu người mới, quen qua mạng xã hội một thời gian rồi cũng có cuộc gặp mặt. Rồi cũng giống như những người trước, họ luôn bận rộn với công việc và không có thời gian cho tôi, sau đó im lặng và tôi tự động chấm dứt. Tôi cũng không muốn biết lý do, thường nghe những câu thế này: "Em tốt tính, hiền lành, thông minh và sẽ gặp được người khác tốt hơn".

Tôi muốn biết đàn ông trên 30 tuổi nghĩ gì về tình yêu trong hôn nhân, tình yêu có cần thiết ở tuổi này hay chỉ cần hợp rồi cưới?

Phương Nhi