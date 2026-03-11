Người đàn ông mua Vietlott theo ngày sinh cháu nội trúng 35 tỷ đồng

Người đàn ông ở Tân Uyên (TP HCM) trúng 35 tỷ đồng khi mua tờ vé số 30.000 đồng, trong đó một dãy số được kết hợp từ ngày sinh của mình và cháu nội.

Người đàn ông trên đã đến chi nhánh Công ty Xổ số điện toán Việt Nam ở TP HCM nhận thưởng hôm qua. Tại đây, ông cho hay đã nghỉ hưu và thường mua vé số, chơi cờ tướng, chăm sóc cây cảnh để thư giãn.

Vé trúng thưởng được phát hành tại một điểm bán hàng ở phường Tân Uyên (tỉnh Bình Dương cũ). Vé có 3 dãy số, trong đó dãy 02-04-08-15-17-28 trúng giải cao nhất trong kỳ mở thưởng sản phẩm Mega 6/45 cách đây nửa tháng.

"Tôi có một bộ số yêu thích tạo từ ngày tháng sinh của cháu nội và bản thân", ông nói. Giải Jackpot trị giá 35,2 tỷ đồng. Ông thực nhận 31,7 tỷ đồng sau khi trừ thuế và cho biết "sẽ sử dụng một phần để lo cho cuộc sống gia đình, hỗ trợ các con và làm từ thiện".

Ông N.V.H nhận giải Jackpot vào ngày 10/3. Ảnh: Vietlott

Mega 6/45 là một trong 7 sản phẩm Vietlott đang phân phối qua thiết bị đầu cuối và điện thoại. Xác suất trúng giải độc đắc của sản phẩm này là 1 trên 8,1 triệu vé.

Năm nay, Vietlott cho biết họ có kế hoạch triển khai kênh phân phối mới và cải tiến các sản phẩm hiện hữu. Công ty từng đề cập mục tiêu trình Bộ Tài chính (đơn vị đại diện Nhà nước sở hữu 100% vốn) bổ sung kênh phân phối qua Internet.

Vietlott năm ngoái thu 9.686 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày khoảng 26,5 tỷ đồng. Công ty hiện chưa công bố kế hoạch doanh thu năm nay.

Minh Anh