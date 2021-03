Người đàn ông mở nhà sách miễn phí

Hà NộiMuốn lan tỏa tình yêu sách, anh Nguyễn Thành Trung mở Mia Bookhouse miễn phí với khoảng 1.000 đầu sách tiếng Anh.

Nhà sách của anh Trung là căn phòng 55 m2 trên phố Kim Mã, quận Ba Đình, được thiết kế hai tầng, có bậc thang lên xuống. Trên các kệ sách hình hộp, những cuốn sách, truyện tiếng Anh, tiếng Pháp dành cho trẻ em với nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh và bắt mắt, được trưng bày dễ thấy, dễ lấy.

Một hộc tủ có cánh cửa được thiết kế bên dưới làm nơi cho trẻ chui vào đọc hoặc chơi đùa. Chơi chán, chúng có thể sang ngắm các loại rùa ở bể cạnh đó. Gần lối ra vào, sách tiếng Anh, tiếng Việt đủ thể loại cho người lớn được sắp xếp theo chủ đề và mức độ quý hiếm.

Ngoài sách tiếng Anh, nhà sách của anh Trung cũng có một số sách viết bằng ngôn ngữ khác. Ảnh: Mia Bookhouse.

Mia Bookhouse có nhiều tác phẩm nổi tiếng như Harry Porter, Kane& Abel, The Alchemist, Kite Runner; những em bé hơn có các quyển của NXB Usborne. Người yêu khoa học, thích tìm hiểu có thể đọc sách về khoa học, triết học, lịch sử, thiền hoặc sách tự học bằng tiếng Anh như Homo Sapien, The Art of Happiness, The Silk Road, Think & Grow Rich.

"Nhà sách có gần 1.000 cuốn tiếng Anh và khoảng 1.000 cuốn tiếng Việt, mở cửa sáng thứ bảy, chủ nhật. Hàng tháng tôi vẫn mua thêm 5-10 cuốn từ các nhà sách trong nước", anh Trung cho biết.

Gia tài sách của anh Trung được tích lũy qua nhiều năm, mua từ các chuyến đi nước ngoài. Để chọn được một cuốn, đặc biệt sách dành cho trẻ, anh Trung thường phải đọc qua để biết nội dung, sau đó xem cách viết có lôi cuốn, cách trình bày bắt mắt không. Sách cho trẻ cần thiết kế bắt mắt, dày dặn để chúng thoải mái lật giở mà không bị rách. Sách cũng không cần nhiều chữ mà minh họa cần ngộ nghĩnh và truyền thông điệp dễ hiểu.

Những cuốn chuyên sâu về nhiếp ảnh, động vật, vũ trụ, kinh tế hay có lượng xuất bản giới hạn thường đắt và khó mua. Anh Trung từng cất công mang cuốn The Hidden Life of Trees từ Thái Lan hoặc tới nhà sách lớn nhất châu Á, Kinokuniya, để mua cuốn về lịch sử loài rùa giá khoảng 2 triệu đồng.

Anh Nguyễn Thành Trung, 40 tuổi, chủ nhà sách tiếng Anh miễn phí ở Hà Nội. Ảnh: Mia Housebook.

Suốt quá trình phổ thông, học Đại học Bách khoa Hà Nội, học Kinh tế ở Đức và Australia, đi qua hơn 50 quốc gia, sách luôn là người bạn đồng hành với anh Trung. Sống nhiều năm ở nước ngoài, anh có cơ hội đến những nhà sách đẹp nhất thế giới, trong đó có nhà sách trong nhà thờ nổi tiếng tại Maastricht, Hà Lan.

Trở về Việt Nam, anh nhận thấy không có nhiều đầu sách tiếng Anh, giá đắt nên nhiều phụ huynh không có điều kiện mua cho con. Vì thế anh quyết tâm mở Mia Housebook, giúp trẻ em và người yêu sách có nơi để tiếp cận tri thức miễn phí. Sau 3-4 tháng chuẩn bị và đi thuê địa điểm, anh khai trương cơ sở đầu tiên tháng 1/2020 trên phố Kim Mã; 9 tháng sau mở thêm cơ sở ở phố Ngụy Như Kon Tum.

Theo anh Trung, tạo cho con thói quen đọc sách từ bé có nhiều lợi ích về phát triển ngôn ngữ, sáng tạo, trí tưởng tượng. Phụ huynh có thể đọc sách hay đi cùng con tới những không gian sách đẹp để tạo sự hứng thú cho trẻ. Tình yêu sách của anh đã được truyền cho con gái nhỏ Mia, 6 tuổi, qua những cuốn sách đọc mỗi tối. Lúc đầu Mia chưa quen, nhưng dần dần những câu chuyện qua các trang sách đẹp lôi cuốn khiến con có thể thuộc lòng những cuốn yêu thích.

Từ mê đọc sách tiếng Anh và nói chuyện với bố hàng ngày, Mia có thể giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh năm 3 tuổi. Cô bé từng xuất hiện trong phóng sự truyền hình sau chuyến du lịch vòng quanh các nước Đông Nam Á trong 2 tháng và đi xuyên Việt cùng bố năm 2018.

Phụ huynh cũng có góc đọc riêng, với nhiều thể loại, trong lúc chờ con đọc sách. Ảnh: Mia Housebook.

Ngoài nhà sách, anh còn có trung tâm tiếng Anh cho trẻ em. Lợi nhuận từ trung tâm giúp anh duy trì hoạt động của nhà sách miễn phí. Anh đang dự định mở rộng nhà sách để nhiều người có cơ hội tiếp cận.

Bình Minh