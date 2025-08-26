Người đàn ông mất chân sau nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người'

MỹBệnh nhân 64 tuổi, ở Bay St. Louis, Mississippi, bị cắt một chân sau khi nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus từ vết xước nhỏ trong một chuyến ra khơi.

Hôm 24/8, truyền thông Mỹ cho biết nạn nhân là Brian Schilling, bị xước chân nhẹ khi va vào rơ-moóc thuyền, cách đây một tháng.

12 giờ sau, toàn bộ chân ông chuyển màu đen, được gia đình đưa đi cấp cứu và phải trải qua hai ca phẫu thuật nhằm cứu chân khỏi tình trạng hoại tử.

Đây là trường hợp thứ hai xảy ra tại cùng bến Henderson Point, ca đầu tiên là người đàn ông 77 tuổi, tử vong do nhiễm vi khuẩn này.

Sau nhiều tuần điều trị, Brian giữ được tính mạng nhưng mất một chân do vết nhiễm trùng ăn sâu quá mức.

Hình ảnh hiển vi của vi khuẩn Vibrio. Ảnh: Sub

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), Vibrio vulnificus - còn gọi vi khuẩn "ăn thịt người" - sinh sống tự nhiên trong nước biển, cửa sông và nước lợ, phát triển mạnh vào mùa hè.

Vi khuẩn có thể xâm nhập cơ thể qua vết thương hở hoặc thức ăn, đặc biệt là hải sản chưa nấu chín. Khi nhiễm, bệnh diễn tiến rất nhanh, gây sưng đau, hoại tử nhanh, sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng máu và có tỷ lệ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Nhóm mắc bệnh gan, bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia), tăng sắt trong máu, suy giảm miễn dịch, đang dùng thuốc giảm tiết axit dịch dạ dày, hoặc có vết thương hở... nguy cơ chuyển nặng cao. Tỷ lệ tử vong của Vibrio vulnificus lên tới 20%, thường trong vòng 48 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng.

Giáo sư Antarpreet Jutla, chuyên ngành kỹ thuật tại Đại học Florida, người nghiên cứu về vi khuẩn Vibrio, cho biết các ca nhiễm Vibrio vulnificus vẫn hiếm gặp, nhưng xu hướng gia tăng sau các cơn bão. Tại Mỹ, khoảng 150-200 ca nhiễm được báo cáo mỗi năm.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người nên che chắn mọi vết thương hở trước khi xuống biển. Nếu nghi ngờ nhiễm bệnh, người dân nên đi khám ngay lập tức. Việc trì hoãn điều trị có thể là yếu tố quyết định giữa một ca bệnh nhẹ và một biến chứng nghiêm trọng.

"Chậm trễ trong việc đến cơ sở y tế là lý do khiến nhiều người gặp biến chứng nặng hơn, trong khi những người được điều trị kháng sinh ngay trong ngày đầu tiên xuất hiện triệu chứng có khả năng hồi phục tốt và tránh được hậu quả nặng nề", Norman Beatty, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại hệ thống y tế Đại học Florida, nói.

Hoàng Dung (Theo Fox)