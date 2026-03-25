Người đàn ông mất cánh tay do nhiễm 'vi khuẩn ăn thịt'

Hà NộiNgười đàn ông 57 tuổi nhập viện khi nguy kịch do nhiễm vi khuẩn "ăn thịt" Vibrio vulnificus, phải cắt cụt 1/3 cánh tay phải.

Ngày 24/3, bác sĩ Đinh Văn Ba, Khoa Hồi sức Nội, Trung tâm Hồi sức cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Quân y 103, cho biết sức khỏe người bệnh tạm thời ổn định. Trước đó, ê kíp phẫu thuật cắt cụt phần chi hoại tử nhằm ngăn chặn vùng nhiễm trùng lan rộng. Sau mổ, đội ngũ điều trị tiếp tục hỗ trợ ông thở máy, dùng kháng sinh mạnh và lọc máu liên tục.

Người đàn ông nhập viện vài ngày trước với triệu chứng sốt cao, đau ngón cái bàn tay phải. Tình trạng sưng nề nhanh chóng lan ra toàn bộ bàn tay. Bác sĩ chẩn đoán ông trải qua cơn sốc nhiễm khuẩn rất nặng kèm viêm da mô mềm. Hồ sơ y tế ghi nhận bệnh nhân mang tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 và gout mạn tính.

Kết quả cấy máu từ Khoa Vi sinh vật xác định bệnh nhân nhiễm Vibrio vulnificus, còn được gọi là vi khuẩn "ăn thịt người". Hiện chưa rõ nguyên nhân và bối cảnh người đàn ông mắc bệnh.

Vi khuẩn Vibrio vulnificus sinh sống tự nhiên trong môi trường nước mặn, cửa sông và sinh sôi mạnh nhất vào mùa hè. Mầm bệnh này tấn công cơ thể qua vết thương hở hoặc đường tiêu hóa khi người dân ăn hải sản chưa chín, đặc biệt là hàu sống. Ngay khi xâm nhập, chúng phá hủy mô chớp nhoáng, gây hoại tử, sốc nhiễm trùng và dễ dàng tước đoạt tính mạng người bệnh nếu y tế can thiệp chậm trễ. Nhóm người mắc bệnh gan, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch, tan máu bẩm sinh hoặc đang dùng thuốc giảm tiết axit dạ dày đối mặt nguy cơ trở nặng cao nhất.

Để bảo vệ bản thân, mọi người cần tuân thủ nguyên tắc ăn chín uống sôi, kiêng tiêu thụ hải sản sống và ngăn đồ tươi sống tiếp xúc chéo với thức ăn chín. Bạn cũng tuyệt đối tránh bơi lội hay chạm tay vào nước lợ, sinh vật biển khi da đang trầy xước. Trường hợp lỡ rách da lúc tắm biển, mọi người hãy dội rửa ngay bằng nước sạch, sát khuẩn kỹ lưỡng và theo dõi sát sao. Bất cứ ai, nhất là người mang bệnh nền, phải đến ngay cơ sở y tế khi vết thương sưng đỏ, đau buốt lan nhanh, vùng da thâm đen hoặc cơ thể phát sốt nhằm chặn đứng kịp thời sự tàn phá của loại vi khuẩn này.

Thùy An