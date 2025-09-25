Người đàn ông mang 'cái đầu thứ hai' sau gáy trong 16 năm

NgaCác bác sĩ tại Bệnh viện Lâm sàng Vùng Kirov vừa phẫu thuật thành công, cắt bỏ khối u mỡ khổng lồ cho người đàn ông 65 tuổi sau 16 năm ông này tự điều trị tại nhà.

Khối u, được xác định có kích thước tương đương chiếc bình ba lít, phát triển ngày càng lớn ở gáy, gây chèn ép và ảnh hưởng đến sinh hoạt của bệnh nhân. Suốt hơn một thập kỷ, người đàn ông này chỉ dùng các loại thuốc mỡ đơn giản với hy vọng khối u sẽ "tự biến mất" nhưng không thành công.

Bác sĩ Igor Popyrin, trưởng khoa phẫu thuật, cho biết êkíp đã "kinh ngạc" trước tình trạng của bệnh nhân. Ông giải thích, đây là một khối u mỡ lành tính, hình thành giữa da và lớp cơ bên dưới. Tuy nhiên, vị trí của khối u này đặc biệt nguy hiểm do nằm gần các cụm mạch máu và dây thần kinh lớn, đòi hỏi ca phẫu thuật phải có độ chính xác gần như tuyệt đối.

"May mắn là khối u chưa xâm lấn vào các cấu trúc lân cận. Đây là cấu trúc mỡ lớn nhất ở vị trí này từng được cắt bỏ trong suốt lịch sử của khoa", ông Popyrin thông tin trên website của Cơ quan Y tế vùng Kirov hôm 22/9.

Khối u có kích thước to bằng đầu bệnh nhân được cắt bỏ thành công hôm 22/9. Ảnh: Medkirov

Theo bác sĩ Popyrin, u mỡ thường phát triển chậm và không đau, khiến nhiều người chủ quan, trì hoãn việc đi khám chuyên khoa. Tuy nhiên, khi khối u đã phát triển lớn, không có loại thuốc mỡ hay phương pháp dân gian nào có thể xử lý. "Phẫu thuật cắt bỏ là phương pháp điều trị hiệu quả duy nhất", ông nói.

Nguyên nhân gây ra u mỡ vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng có thể liên quan đến rối loạn chuyển hóa mỡ, yếu tố di truyền hoặc tắc nghẽn tuyến bã nhờn. Tình trạng này có thể xuất hiện ở cả hai giới, không phụ thuộc vào nội tiết tố hay các yếu tố cá nhân khác.

Các chuyên gia cảnh báo việc để bất kỳ khối u nào tồn tại lâu dài trên cơ thể đều tiềm ẩn nguy cơ ác tính hóa và gây chèn ép các mô xung quanh, đặc biệt khi khối u có kích thước lớn. Trước đó, vào ngày 8/8, các bác sĩ tại Bệnh viện Vùng Ramenskoye cũng đã loại bỏ một khối u mỡ nặng 10 kg trên lưng cho một bệnh nhân 50 tuổi.

Bình Minh (Theo New York Post, Izvestia)