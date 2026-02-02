Người đàn ông mắc cùng lúc 3 loại ung thư

Hà NộiGặp tình trạng nuốt vướng, nghẹn, nôn sau ăn và đau bụng vùng thượng vị, người đàn ông 50 tuổi đi khám phát hiện ung thư nguyên phát cùng lúc tại 3 vị trí hạ họng, thực quản và dạ dày.

Ngày 2/2, TS. BS Trần Thanh Tùng, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện PhenikaaMec, cho biết đây là một ca bệnh ung thư đa vị trí với tế bào học riêng biệt (Synchronous Cancers), đòi hỏi chiến lược điều trị thể nhân hóa chuyên biệt và kỹ năng phẫu thuật nội soi tiêu hóa mức cao nhất.

"Thử thách lớn nhất của ca phẫu thuật này chính là thời gian mổ kéo dài hơn 13 tiếng, phẫu thuật nhiều vị trí, trong và sau mổ nhiều nguy cơ tai biến, biến chứng", bác sĩ Tùng nói.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân suốt 13 tiếng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

TS. BS Đỗ Văn Lợi, Giám đốc Trung tâm Gây mê hồi sức, cho hay các bác sĩ phải hội chẩn với rất nhiều chuyên gia bởi diện phẫu thuật quá dài, từ hạ họng xuống tận đến đại tràng. Ekip đưa ra phương pháp mới nhất là gây tê mặt phẳng cơ dựng sống hai bên kết hợp với các thuốc khác để giảm đau tối đa nhất cho bệnh nhân.

Cuộc đại phẫu huy động sự phối hợp liên viện với Bệnh viện Tai mũi họng Trung Ương. Ban đầu, các bác sĩ thực hiện cắt hớt u vùng hạ họng dưới nội soi, sau đó, phẫu thuật nội soi cắt thực quản 1/3 dưới kèm cắt toàn bộ dạ dày nạo vét hạch, tạo hình thực quản bằng đại tràng. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, được các bác sĩ lên phác đồ điều trị tiếp theo.

Các bác sĩ nhận định nếu bệnh nhân không đi khám và phát hiện sớm, ung thư chắc chắn diễn tiến nặng nhanh. Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm và điều trị kịp thời, cơ hội điều trị khỏi càng cao. Vì vậy, mọi người nên khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tầm soát các bệnh lý về ung thư để chủ động phòng ngừa. Bệnh ung thư nếu phát hiện ở giai đoạn muộn, cơ hội điều trị sẽ khó khăn hơn, giảm chất lượng cuộc sống.

Lê Nga