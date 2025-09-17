Người đàn ông mắc Covid trong hơn 750 ngày

Trường hợp này được công bố trên tạp chí The Lancet Microbe hồi đầu tháng 9, là một trong những ca nhiễm kéo dài nhất từng được ghi nhận.
Nhà sinh học Joseline Velasquez-Reyes, Đại học Boston, cùng đồng nghiệp đã phân tích di truyền các mẫu virus từ bệnh nhân trong giai đoạn từ tháng 3/2021 đến tháng 7/2022. Kết quả cho thấy tốc độ đột biến của virus bên trong cơ thể người đàn ông tương đương tốc độ thường thấy ở cả một cộng đồng. Đáng chú ý, một số đột biến gai của virus trùng khớp với các đột biến từng thấy ở biến thể Omicron.
Bệnh nhân mắc HIV giai đoạn nặng, hệ miễn dịch suy yếu, biến ông trở thành "phòng thí nghiệm sống" cho nCoV. Suốt hơn hai năm (từ 2020 đến 2022), virus hoạt động liên tục trong cơ thể thay vì biến mất, khiến bệnh nhân phải nhập viện 5 lần với các triệu chứng hô hấp dai dẳng.
Tuy nhiên, "kẻ xâm lược" cứng đầu không có khả năng lây nhiễm cao. Việc không ghi nhận ca lây nhiễm nào cho người khác có thể cho thấy virus đã mất đi khả năng lây truyền trong quá trình thích nghi với một vật chủ duy nhất, bà Velasquez-Reyesm, nhận định.
Theo nhóm nghiên cứu, ca bệnh là bằng chứng cho thấy các biến thể nCoV nguy hiểm có thể hình thành từ những ca nhiễm kéo dài. "Những ca nhiễm lâu dài cho phép virus khám phá các cách lây nhiễm tế bào hiệu quả hơn. Công trình này củng cố bằng chứng biến thể dễ lây lan hơn đã xuất hiện từ những ca nhiễm như vậy", nhà dịch tễ học William Hanage, Đại học Harvard, cho biết.
Các chuyên gia cảnh báo những ca nhiễm dai dẳng có thể gây ra hệ lụy lớn cho cộng đồng. Vì vậy, việc điều trị dứt điểm các trường hợp này là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, người dân nên duy trì việc tiêm chủng, tiếp tục đeo khẩu trang ở những khu vực đông người, không gian kín.
Bình Minh (Theo Science Alert)