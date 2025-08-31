Người đàn ông luôn hướng về gia đình tìm bạn đời

Anh sống khá nội tâm và tình cảm, ít nói nhưng đôi khi muốn cuộc sống tươi vui anh cũng khá hài hước.

Chào em, người lạ anh sắp được làm quen, anh đang thử vận may của mình bằng lá thư điện tử này để tìm em, người anh thương. Một vài điều hình dung về anh:

Tuổi anh thuộc hế hệ đầu 9X, hơn 30 tuổi rồi, bạn bè có con cái hết nên cũng nôn nóng. Anh cao 1m7, là người không biết hút thuốc, không thích uống rượu bia luôn. Hiện anh làm việc nơi anh đã gắn bó ở TP HCM được hơn mười năm và công việc là kỹ thuật nên ngồi văn phòng khá nhiều. Gần đây ngoài thời gian làm việc ra anh còn dành thời gian để kiếm người thương. Anh luôn có những mục tiêu riêng và cố gắng làm mọi thứ để hoàn thành nó, giờ đây anh đang cố gắng vì mục tiêu kiếm được người yêu trong năm nay nhưng chắc không kịp nữa rồi, lại hẹn thêm một năm nữa cho tròn tuổi.

Về tính cách, anh sống khá nội tâm và tình cảm, mặc dù khá ít nói nhưng đôi khi muốn cuộc sống tươi vui anh cũng khá hài hước, tùy vào cuộc nói chuyện của mọi người xung quanh để mình ứng xử riêng. Về sở thích, anh thích nấu ăn, du lịch trải nghiệm nhiều món ăn ngon đây đó nếu điều kiện cho phép, nếu em cũng thích thì mình cùng đi.

Anh tìm em là người miền Nam Trung bộ trở vào để tương đồng về lối sống và ở gần tiện tìm hiểu nhau. Anh là người hướng về gia đình, hy vọng em và anh sẽ luôn trân trọng, chân thành và tin tưởng nhau. Cũng đến tuổi mong ngóng có được gia đình như bao người bạn khác nên trong tình yêu anh rất rõ ràng và nghiêm túc, mong kiếm được một nửa yêu thương. Nếu em thấy hợp, hồi âm thư này của anh nhé.

