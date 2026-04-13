Người đàn ông lao xuống sông Lam cứu hai mẹ con

Nghệ AnThấy người phụ nữ ôm con nhỏ nhảy cầu và chới với giữa sông Lam, anh Nguyễn Trọng Khánh lao xuống nước, lặn tìm rồi đưa cả hai lên bờ an toàn.

Tối 12/4, anh Khánh, 40 tuổi, trú xã Vạn An (trước đây thuộc huyện Nam Đàn) đi dạo gần cầu Nam Đàn thì phát hiện một phụ nữ hơn 30 tuổi ôm con trai 7 tuổi leo qua lan can cầu, nhảy xuống sông Lam. Do đứng cách đó khoảng 10 m, anh Khánh không kịp can ngăn.

Người dân dùng thuyền gỗ hỗ trợ đưa hai nạn nhân vào bờ, tối 12/4. Ảnh: Hùng Lê

Hai mẹ con bị sóng cuốn ra giữa sông Lam sau vài chục giây. Anh Khánh lập tức chạy lên cầu, xác định vị trí rồi nhảy xuống tìm kiếm. Khi tiếp cận, người phụ nữ đang trong trạng thái chới với, còn cháu bé đã chìm.

Anh Khánh lặn xuống, tìm thấy đứa trẻ sau gần một phút, giữ nổi trên mặt nước. Do vị trí cách bờ hơn 10 m, nạn nhân trạng thái hoảng loạn, anh Khánh không đưa vào bờ ngay mà chờ người mẹ đuối sức rồi mới tiếp cận, dìu lên thuyền gỗ đưa vào bờ.

"Người phụ nữ thể hình lớn hơi tôi, lúc đang vùng vẫy dưới nước sẽ rất khỏe. Vì thế tôi ôm cháu bé, đợi thêm một lát, đến khi thấy nạn nhân đuối sức thì mới tiến tới kéo vào bờ, tỷ lệ thành công cao hơn", anh Khánh giải thích.

Anh Khánh (ngồi phía sau) đã lao xuống sông Lam cứu hai nạn nhân. Ảnh: Hùng Lê

Trong lúc cứu người, anh Khánh bị vật sắc cứa vào chân, phải khâu 4 mũi và tiêm phòng uốn ván. Người phụ nữ bị thương ở lưng, được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Sáng 13/4, lãnh đạo xã Vạn An cho biết địa phương sẽ tổ chức khen thưởng anh Khánh vì có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy cấp.

Theo nhà chức trách, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tài chính trong gia đình nên người mẹ có hành động tiêu cực.

Đức Hùng