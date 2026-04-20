Người đàn ông lao xe vào shipper, thách thức gọi CSGT

Tây NinhNgười đàn ông 53 tuổi bị xử phạt nhiều lỗi, tạm giữ phương tiện, sau khi lao xe vào shipper lúc xảy ra va chạm, thách thức "kêu giao thông đi".

Ngày 20/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã xử phạt người đàn ông ngụ phường Long Hoa về các hành vi: không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe đồng thời tạm giữ phương tiện.

Tại cơ quan công an, ông này thừa nhận sai, cho biết do "nóng tính" nên cự cãi với nam thanh niên trong vụ va chạm. "Tôi sẽ bồi thường nếu anh shipper có yêu cầu và cam kết không tái phạm", ông nói.

Người đàn ông lao xe vào shipper, thách thức cảnh sát bị xử phạt

Tối hai hôm trước, một nam shipper chạy trên đường Lý Thường Kiệt, phường Long Hoa thì va chạm với người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Sau va chạm, cả người và xe chỉ trầy xước nhẹ. Tuy nhiên, người đàn ông liên tục chửi bới, đạp ngã xe của shipper rồi cố lao xe tông anh này. Khi shipper né được, ông ta tiếp tục tông vào chiếc xe đang nằm dưới đường, đồng thời thách thức "kêu cảnh sát giao thông đi", rồi rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ vụ việc được người dân quay lại, đăng lên mạng xã hội, gây bức xúc và nhiều ý kiến yêu cầu xử lý.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Trạm CSGT Trảng Bàng phối hợp Công an phường Long Hoa xác minh. Qua kiểm tra, người đàn ông sử dụng biển số giả và đã được mời lên làm việc vào sáng nay.

CSGT lập hồ sơ xử lý người đàn ông vi phạm. Ảnh: Công an Tây Ninh

Hoàng Nam - Quốc Thắng