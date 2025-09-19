Người đàn ông làm hàng trăm lồng đèn từ vỏ lon

Chiều 18/8, trong căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Phi Khanh, ông Nguyễn Văn Tuấn, 56 tuổi, tỉ mẩn làm những chiếc lồng đèn bằng vỏ lon.
Ông kể thời kỳ giãn cách chống dịch Covid năm 2021, ở nhà rảnh rỗi nên thử mày mò học theo video trên mạng xã hội, cắt các vỏ lon bia, nước ngọt làm lồng đèn. Không ngờ món đồ chơi của ông được rất nhiều người yêu thích, đặt mua. Kể từ đó, mỗi dịp Trung thu ông lại tranh thủ làm để bán.
Đến nay ông sáng tạo được khoảng 6 mẫu lồng đèn, mỗi sản phẩm giá từ 40.000 đến 1,6 triệu đồng. Giá bán phụ thuộc vào số lượng vỏ lon làm nguyên liệu, bộ khung cùng phụ kiện trang trí.
Trong ảnh, ông Tuấn đang treo đèn làm từ 40 vỏ lon, giá 1,6 triệu đồng, làm trong nửa tháng. "Ban đầu tôi làm lồng đèn trung thu bằng vỏ lon như thời xưa rồi dần sáng tạo theo cách riêng, thỏa mãn sở thích bản thân", người đàn ông 56 tuổi nói.
Ông Tuấn cầm trên tay chiếc lồng đèn có giá khoảng một triệu đồng. Những chiếc lồng đèn không có tên riêng, mà được gọi theo số lượng lon. Ông thường làm các loại có 1, 9, 10, 24, 40 lon nước.
Lồng đèn ông Tuấn chế tác không thắp nến được, thường dùng đèn led để tạo ra ánh sáng lung linh.
Đắt khách nhất là những chiếc lồng đèn loại một vỏ lon, giá khoảng 40.000 đồng. "Khách mua ngoài nhu cầu rước đèn thì nhiều người dùng để trang trí trong nhà vì khi có gió, lon nước sẽ quay rất đẹp mắt", ông nói.
Dịp Tết Trung thu năm nay ông chế tác khoảng 200 chiếc, phần lớn là loại một lon, có nhiều khách đặt mua.
Ngoài làm lồng đèn dịp Trung thu, nghề chính vẫn là thợ sửa khóa, công việc gắn bó với ông hơn 30 năm nay.
Quỳnh Trần