Người đàn ông làm hàng trăm lồng đèn từ vỏ lon

Chiều 18/8, trong căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Phi Khanh, ông Nguyễn Văn Tuấn, 56 tuổi, tỉ mẩn làm những chiếc lồng đèn bằng vỏ lon.

Ông kể thời kỳ giãn cách chống dịch Covid năm 2021, ở nhà rảnh rỗi nên thử mày mò học theo video trên mạng xã hội, cắt các vỏ lon bia, nước ngọt làm lồng đèn. Không ngờ món đồ chơi của ông được rất nhiều người yêu thích, đặt mua. Kể từ đó, mỗi dịp Trung thu ông lại tranh thủ làm để bán.