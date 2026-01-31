Người đàn ông làm giả hơn một tấn mì chính

Hưng YênÔng Nguyễn Việt Long, 68 tuổi, bị cáo buộc mua hơn một tấn mì chính, loại bao lớn không rõ nguồn gốc, đóng gói vào bao bì nhãn hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời

Ngày 30/1, ông Long bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố về tội Sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm, theo khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Quy trình làm mì chính giả của ông Long. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, ông Long mua các bao mì chính loại 25 kg và vỏ túi nylon in nhãn hiệu AJINOMOTO trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ. Sau đó, ông tự đóng gói thành các túi nhỏ.

Khám xét nhà ông Lông, công an thu được 551 gói mì chính thành phẩm nhãn hiệu AJINOMOTO loại một kg, 457 gói loại 454g (tổng trọng lượng là hơn 1,1 tấn hàng giả) cùng nhiều công cụ, máy móc và vỏ bao bì dùng cho việc đóng gói.

Lê Tân