Người đàn ông lái xe máy ngã vào gầm xe tải ngược chiều

Hà NộiNgười đi xe máy ngã vào gầm xe tải, may mắn thoát chết và chỉ bị thương ở tay, hôm 17/9 tại đường 3 Sóc Sơn.

Người đàn ông thoát chết dưới gầm ôtô Video: Luu Thi

Tình huống giao thông: Đường đông xe, một người đàn ông đi xe máy vượt lên ngay khi hướng ngược chiều có xe tải đi tới. Phanh gấp để tránh va chạm với xe máy phía trước, người đi xe máy ngã lăn ra đường ngay khi xe tải đi qua. Lái xe có gắn camera hành trình chia sẻ video cho biết: "May mắn bánh xe ôtô trượt qua mũ bảo hiểm, đẩy phần đầu của người đi xe máy ra, bánh ôtô chỉ chẹt qua tay".

Kỹ năng lái xe: Đường đông xe, các phương tiện cần giảm tốc độ, không phóng nhanh vượt ẩu và chỉ vượt lên khi đảm bảo an toàn. Đặc biệt, người đi xe máy lưu ý khi sử dụng phanh trước (bên phải) đột ngột sẽ khiến trọng tâm xe dồn về phía trước, nếu lực bóp phanh trước quá lớn sẽ khiến bánh trước bị khóa, dễ gây mất lái và ngã như trong video.

Nguyên Vũ