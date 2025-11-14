Người đàn ông lái trộm xe buýt, đón trả khách đầy đủ

CanadaLợi dụng lúc tài xế xuống xe, người đàn ông lái chiếc xe buýt rời đi, nhưng vẫn tuân thủ luật và đón trả khách đầy đủ, khiến cảnh sát ngỡ ngàng.

Khoảng 21h ngày 11/11, một tài xế xe buýt đỗ tại trạm MacNab ở trung tâm thành phố Hamilton, tỉnh bang Ontario, Canada để đi vệ sinh. Đúng lúc đó, người đàn ông 36 tuổi leo lên xe, ngồi vào ghế lái và điều khiển xe hướng về khu Mountain.

Nhận được tin báo từ cơ quan điều phối giao thông về vụ trộm xe buýt, cảnh sát thành phố đã đuổi theo chiếc xe, nhưng không bật còi hụ mà chủ yếu giám sát từ xa để đề phòng bất trắc.

Xe buýt hai thân cỡ lớn trên đường phố Hamilton, Ontario, Canada. Ảnh: CBC

"Chúng tôi không muốn làm nghi phạm hoảng lên. Chúng tôi không muốn mọi chuyện thành bi kịch", Trevor McKenna, phát ngôn viên sở cảnh sát Hamilton, nói ngày 12/11. "Anh ta đang lái một chiếc xe buýt cỡ lớn vào buổi tối, trong khi người dân đang tản bộ ngoài đường. Thành phố cũng đã bước vào mùa đông, đường phố phủ tuyết".

Tuy nhiên, các sĩ quan đã rất ngạc nhiên trước những diễn biến tiếp theo. Nghi phạm không phóng nhanh hay tăng tốc một cách liều lĩnh, mà tuân thủ luật giao thông, dừng lại ở các trạm, đón trả khách đầy đủ. Trên xe luôn có khoảng 10 hành khách.

Khi xe dừng lại trên đường West 5th Street, các sĩ quan mới lên xe bắt nghi phạm mà không gặp sự cố nào.

Xe buýt hai thân cỡ lớn dừng đỗ ở Hamilton, Ontario, Canada. Ảnh: CBC

"Chiếc xe không va chạm gì. Anh ấy đã lái rất tốt. Sự việc thật hài hước, song cũng rất nghiêm trọng. Chúng tôi mừng vì không có ai bị thương", ông McKenna nói thêm.

Theo điều tra, ban đầu các hành khách không nhận ra người đàn ông trên ghế lái không phải tài xế. Nhưng khi anh ta rẽ nhầm đường, họ bắt đầu hỏi han và một người đã chỉ cho anh ta quay lại tuyến đường đã định.

Nghi phạm thậm chí còn từ chối cho một hành khách muốn lên xe bằng thẻ xe buýt hết hạn, bắt người này phải bỏ tiền mặt vào hộp vé trên xe, cảnh sát cho biết.

Danh tính người đàn ông không được công bố do sự việc có thể mang "yếu tố sức khỏe tâm thần". Không rõ liệu nghi phạm có kinh nghiệm lái xe buýt từ trước hay không.

Đức Trung (Theo CBC, National Post)