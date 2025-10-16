Nghệ AnKhi đang làm việc tại phòng làm thủ tục, nữ bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu bị người đàn ông to tiếng, vòng tay qua cổ khống chế, dọa "chọc bút vào mắt".

Ngày 16/10, Công an xã Diễn Châu cho biết đang xác minh, lấy lời khai những người liên quan. Hiện người đàn ông đe dọa hành hung bác sĩ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sự việc xảy ra tại phòng làm thủ tục hành chính của Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, xã Diễn Châu cách đây hai hôm. Camera an ninh ghi lại cảnh bác sĩ Nguyễn Thị Thúy đang hỏi số điện thoại một bệnh nhân bị chuột cắn có dấu hiệu sốt để làm thủ tục. Lúc này, người đàn ông đi cùng bệnh nhân đứng ngoài cửa sổ tỏ thái độ bực tức. Người này sau đó chạy vào phòng, giật chiếc bút trên bàn rồi từ phía sau kẹp cổ, đe dọa "chọc bút vào mắt" bác sĩ Thúy. Một nữ đồng nghiệp ngồi cạnh sau đó can ngăn, kéo người đàn ông ra ngoài. Nguyên nhân mâu thuẫn đang được nhà chức trách làm rõ.

Người đàn ông khống chế nữ bác sĩ, dọa 'chọc bút vào mắt' Người đàn ông khống chế nữ bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, ngày 14/10. Video: Hùng Lê

Thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ y bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung. Hồi tháng 3, một bác sĩ ở Gia Lai bị người nhà bệnh nhân hành hung, gây sang chấn tâm lý. Ngày 4/5, một nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định bị người nhà xô đẩy, đánh vào mặt. Người này sau đó đã bị khởi tố với cáo buộc Gây rối trật tự công cộng.

Hôm 25/4, các bác sĩ Trung tâm Y tế Thanh Ba (Phú Thọ) bị người nhà bệnh nhân xô đẩy, tấn công trong lúc cấp cứu cho bệnh nhi 12 tuổi bị sốc phản vệ. Sau đó, người bạo hành điều dưỡng bị phạt hành chính 30 triệu đồng. Ngày 31/5, nữ điều dưỡng Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An cũng bị một người đàn ông chồm qua bàn tát vào mặt, người này sau đó bị tạm giữ về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo số liệu từ Bộ Y tế, phần lớn các vụ bạo lực nhắm vào nhân viên y tế xảy ra tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện, với 70% nạn nhân là bác sĩ, 15% điều dưỡng. Nguyên nhân thường xuất phát từ việc người bệnh muốn được khám nhanh, kỹ càng, song thực tế không phải lúc nào cũng đảm bảo được. Trong khi đó, cách ứng xử, giao tiếp chưa khéo léo của nhiều nhân viên y tế vô tình làm gia tăng hiểu lầm.

Đức Hùng