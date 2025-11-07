Người đàn ông hướng nội tìm bạn đồng hành

Mình mong được làm quen với một bạn nữ sống và làm việc ở TP HCM, có tính cách hiền hòa, giản dị, biết quan tâm và chia sẻ.

Xin chào, mình là nam, 29 tuổi, làm trong lĩnh vực kỹ thuật bảo trì. Công việc tuy không hào nhoáng nhưng mang lại cho mình nhiều trải nghiệm thú vị khi phải đối mặt với những vấn đề khác nhau, đồng thời giúp mình rèn luyện tính kiên nhẫn và cẩn thận trong cuộc sống. Ngoài giờ làm, mình vẫn học thêm một số kỹ năng để phục vụ cho công việc. Mình thích những điều đơn giản: nghe nhạc, thỉnh thoảng đạp xe đi làm, chạy bộ, chăm sóc thú cưng hoặc chở hai đứa cháu đi chơi, dành thời gian cùng gia đình.



Mình là người hướng nội, ít nói, biết chăm sóc sức khỏe, sống chắt chiu, không hoang phí và luôn hướng về gia đình. Mình không hút thuốc, quý trọng sức khỏe và tránh xa những thói quen không lành mạnh. Cuộc sống của mình trước giờ khá yên bình, đôi khi hơi khép kín, nhưng mình vẫn hòa đồng với đồng nghiệp và bạn bè. Dạo gần đây, mình muốn mở lòng hơn, tìm cơ hội gặp gỡ và kết nối với những người có cùng giá trị sống.



Mình mong được làm quen với một bạn nữ sống và làm việc ở TP HCM, có tính cách hiền hòa, giản dị, biết quan tâm và chia sẻ. Mình đặc biệt trân trọng những ai có lối sống lành mạnh, yêu thể thao hoặc tham gia các hoạt động xã hội vì bản thân mình cũng muốn kết nối với những hoạt động mang giá trị nhân văn như vậy, chỉ là chưa biết bắt đầu từ đâu. Hy vọng qua vài dòng này, mình có thể tìm được một người đồng hành thật sự để cùng lắng nghe, cùng trò chuyện và cùng nhau viết tiếp những điều bình dị mà ý nghĩa trong cuộc sống.

