Người đàn ông Hưng Yên rủ cả làng thuê ôtô đi hiến máu

Hưng YênTừng giấu vợ để lên Thủ đô hiến máu, ông Lê Trung Truyền, 67 tuổi giờ đã là người "truyền lửa", rủ hơn 200 người làng cùng thuê ôtô đi làm việc thiện mỗi quý.

Sáng mùng 6 Tết, khoảng sân nhỏ nhà ông Lê Trung Truyền ở xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên tập trung gần 60 nông dân, lên hai chiếc ôtô 29 chỗ thẳng hướng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội).

Chuyến xuất hành đầu năm này là truyền thống đã được duy trì suốt nhiều năm qua của xóm làng. "Đầu xuân người ta đi chùa cầu bình an, còn chúng tôi rủ nhau đi hiến máu", ông Truyền nói.

Ông Lê Trung Truyền trong buổi cùng gia đình, người dân xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hiến máu đầu năm 2024. Ảnh: Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Sau 12 năm liên tục đi hiến máu, lão nông này đã phải ngừng cách đây 7 năm vì quá tuổi (60). Dù vậy, trên các chuyến xe đưa bà con đi làm việc thiện, ông Truyền chưa lần nào vắng mặt. Thấy ông luôn đi cùng bà con, lo toan mọi việc, nhiều người ở bệnh viện lầm tưởng ông là nhân viên ban tổ chức. "Mình không dư dả tiền bạc, chỉ biết góp công sức động viên, làm chỗ dựa tinh thần cho bà con", ông giải thích.

Hành trình đặc biệt của người đàn ông Hưng Yên bắt đầu từ năm 2007. Trong một lần đi thăm người ốm tại Bệnh viện Bạch Mai, chứng kiến nhiều bệnh nhân nguy kịch vì thiếu máu, ông quyết định đăng ký hiến. Thời điểm ấy, việc hiến máu tình nguyện ở nông thôn còn rất xa lạ. Ngồi giữa đám đông sinh viên và những người đi bán máu, ông tự nhủ sẽ cố gắng cho đi giọt máu của mình để cứu thêm nhiều người.

Sợ vợ lo lắng, hàng quý ông âm thầm chạy xe máy lên Hà Nội. Trước lúc về đến nhà, ông tháo băng cá nhân, cất kỹ giấy chứng nhận, đem bánh sữa được bồi dưỡng về nói dối là "có người quen cho".

Thấy chồng thi thoảng có biểu hiện lạ, bà Loan (vợ ông) gặng hỏi. Biết chuyện chồng giấu gia đình đi làm việc nghĩa, cộng thêm sự khích lệ của con gái Lê Thị Bích Diệp - người từng đi hiến máu từ năm 18 tuổi, bà dần chuyển sang ủng hộ.

Ông Truyền (áo đỏ, đứng giữa) cùng hàng chục người dân xã Phụng Công đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hiến máu năm 2024. Ảnh: Lê Diệp

Từ năm 2007 đến 2010, mỗi năm ông Truyền đi hiến máu 4 lần. Gia đình có 7 người, trừ bà Loan sức khỏe yếu, 6 thành viên còn lại cứ đến hẹn lại đèo nhau trên ba chiếc xe máy đi hiến máu, xong việc mới chạy về làm ruộng. Câu chuyện đẹp dần lan tỏa khắp dòng họ. Từ vài chiếc xe máy, gia đình ông bắt đầu chuyển sang thuê ôtô 16 chỗ, rồi 29 chỗ chở anh em đi chung cho an toàn.

Bà Lê Thị Ngân, em gái ông Truyền, cho biết chính anh trai đã truyền cảm hứng cho mình. Trước đây bà từng thấy các bệnh nhi phải truyền máu trên tivi, rất thương nhưng không biết cách nào giúp đỡ. "Thấy anh trai âm thầm làm việc nghĩa, tôi cũng góp sức. Giờ thành thói quen, cứ mong đủ 84 ngày để lên viện", bà Ngân nói.

Nhận thấy nhu cầu về máu của các bệnh viện rất lớn, năm 2020, ông Truyền bắt đầu rủ thêm hàng xóm, rồi mở rộng ra toàn xã Phụng Công. Chị Diệp cùng bạn bè giúp bố lập nhóm thông báo lịch trình định kỳ. Đến nay, đội ngũ đồng hành cùng cha con ông đã lên tới hơn 200 người, độ tuổi từ 18 đến 57.

Cứ ba tháng một lần vào dịp cuối tuần để tiện cho sinh viên và công nhân, khoảng 50 người dân xã Phụng Công lại cùng hùn tiền thuê xe khách lên Viện Huyết học. Chi phí mỗi chuyến đi chia đều theo đầu người, không lập quỹ chung. Cách làm minh bạch, rõ ràng này nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của chính quyền và dân làng. Thậm chí trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, ông Truyền vẫn đứng ra xin giấy phép, phối hợp cùng bệnh viện tổ chức các chuyến xe đảm bảo quy tắc phòng dịch.

Người dân xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên tập hợp hàng trăm giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện, tạo thành lá cờ tổ quốc, kích thước 3x2 m2, dịp 30/4/2025. Hiện lá cờ đang trưng bày tại nhà truyền thống của xã. Ảnh: Lê Diệp

Gia tài lớn nhất của lão nông 67 tuổi hiện tại là hàng chục cuốn giấy chứng nhận hiến máu của cá nhân và hàng trăm cuốn khác của cả dòng họ. Ông nâng niu và coi chúng quý giá hơn cả sổ đỏ nhà đất bởi "bên trong chứa đựng cơ hội sống của rất nhiều người".

Theo đại diện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nỗ lực của ông Truyền đã vượt khỏi giới hạn cá nhân, khơi dậy được tinh thần thiện nguyện của cả một làng quê. Sự chung tay bài bản của người dân Phụng Công suốt nhiều năm qua là một minh chứng sinh động và đẹp đẽ nhất cho phong trào hiến máu cộng đồng.

Lão nông rủ cả làng đi hiến máu Hơn 40 người dân xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên thuê xe ôtô 45 chỗ đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hiến máu, năm 2025. Nguồn: Lê Diệp

Quỳnh Nguyễn