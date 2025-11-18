Người đàn ông hơn 40 năm sống trong hang đá

IndonesiaÔng Sudarmaji, 70 tuổi, sống một mình trong hang núi ở Jombang hơn 40 năm qua, không điện, không internet và uống nước mưa rỉ ra từ vách đá.

Nơi ở của ông Sudarmaji nằm sâu trong rừng rậm thuộc làng Sumberjo, huyện Jombang, giáp huyện Mojokerto. Để đến thăm ông, người ta phải đi xe máy khoảng 35 phút trên lối mòn đất nhỏ, dốc đứng, trơn trượt. Sau khi gửi xe, khách phải đi bộ xuống dốc sâu 50 mét mới đến cửa hang. Nếu đi từ hướng làng Sumberjo, cách duy nhất là đi bộ băng rừng gần hai tiếng đồng hồ.

Hang nằm trên hẻm núi cao, phía trước là dòng suối chảy từ đỉnh Anjasmoro. Địa thế hiểm trở tạo nên bức tường tự nhiên, tách biệt hoàn toàn cuộc sống của ông với thế giới bên ngoài.

Ông Sudarmaji (phải) sống trong hang đá ở dãy núi Anjasmoro hơn 40 năm. Ảnh: Detik

Ông Sudarmaji cho biết mình quê ở Boyolali, Trung Java nhưng từ chối chia sẻ lý do chọn cuộc sống ẩn dật này.

Bên trong hang là một thế giới "ba không": không điện, internet hay tiện nghi. Khoang đầu rộng khoảng 35 m2, là nơi ông đặt tấm nệm cũ làm chỗ ngủ và trải chiếc chiếu cho khách. Đối diện là bếp củi thô sơ. Một lối đi hẹp sâu bên trong dẫn đến nơi ông thiền định, có đặt hai pho tượng và đồ cúng.

Ông không có nước sạch. Nước sinh hoạt và ăn uống hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên. Ông hứng những giọt nước rỉ ra từ vách đá vào nhiều xô chậu đặt rải rác trong hang.

Dù sống tách biệt, ông Sudarmaji không hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Ông nuôi vài con gà, hái rau rừng làm thức ăn. Thi thoảng, ông nhận thực phẩm từ khách ghé thăm hoặc tự chạy chiếc xe máy cũ xuống làng mua nhu yếu phẩm.

Người đàn ông sống trong hang đá 40 năm Cuộc sống trong hang của ông Sudarmaji. Video: Detik

Theo ông Tarmidi, cán bộ kiểm lâm địa phương, ông Sudarmaji bắt đầu sống trong hang từ khoảng năm 1983, tức 42 năm trước. Tuy nhiên, trưởng thôn Jabung ước tính con số này có thể lên tới 50-60 năm.

"Trước đây có một người phụ nữ trong làng giúp đỡ ông, nhưng sau khi bà ấy mất, ông vẫn tiếp tục bám trụ lại", ông Tarmidi kể.

Cuộc sống của ông Sudarmaji gần đây gây chú ý sau khi một video về ông lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước lựa chọn sống tối giản, nhưng cũng không ít người lo ngại về sức khỏe và an toàn của ông khi tuổi đã cao.

Bảo Nhiên (Theo Detik, Yahoo)