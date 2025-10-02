Người đàn ông hồi sinh nhờ quả tim người chết não

TP HuếNgười đàn ông 45 tuổi suy tim giai đoạn cuối được cứu sống nhờ quả tim của bệnh nhân chết não ở Phú Thọ bị tai nạn giao thông.

Ngày 2/10, Bệnh viện Trung ương Huế cho bệnh nhân này xuất viện sau ba tuần phục hồi. Tạng được hiến là tim từ một người đàn ông tại Phú Thọ bị tai nạn giao thông, sau đó được xác định chết não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Ba tuần trước, người hiến tạng nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu do máu tụ dưới màng cứng. Dù đã được phẫu thuật và hồi sức tích cực, tri giác bệnh nhân không cải thiện, huyết động phụ thuộc vào thuốc trợ tim và vận mạch liều cao. Sau khi xét nghiệm, các bác sĩ đánh giá bệnh nhân chết não ba lần và nhận được sự đồng ý hiến tạng từ gia đình, đội ngũ y tế đã tiến hành lấy tạng. Quả tim sau đó được vận chuyển bằng đường hàng không vào Huế để ghép cho người bệnh suy tim giai đoạn cuối.

Nam bệnh nhân hồi phục sau ca ghép tim. Ảnh: Lan Hương

Sau ca phẫu thuật, chức năng tim của người nhận vẫn ở mức rất thấp. Các bác sĩ phải đặt máy tạo nhịp tạm thời và kết hợp sử dụng thuốc trợ tim, vận mạch, nhưng tình trạng vẫn diễn biến phức tạp. Để hỗ trợ chức năng tim và giúp bệnh nhân cai hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO), đội ngũ y tế phải sử dụng thêm các thiết bị hỗ trợ cơ học, bao gồm bóng đối xung động mạch chủ (IABP)... Bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức tim với chế độ chăm sóc và theo dõi đặc biệt.

Sau ba ngày hồi sức, chức năng suy tim cải thiện chậm, kèm tình trạng giảm chức năng thận nghiêm trọng. Các bác sĩ buộc phải tiến hành lọc máu liên tục. Hơn 5 ngày hồi sức tích cực tiếp theo, chức năng tim và các tạng của bệnh nhân dần cải thiện. Các bác sĩ giảm và cai dần thuốc trợ tim, vận mạch, ngừng lọc máu, tháo bỏ ECMO và IABP.

Bác sĩ trong quá trình thực hiện ca mổ. Ảnh: Lan Hương

Những ngày sau đó, sức khỏe người bệnh tiến triển tích cực, ăn ngủ tốt, chức năng tim phục hồi, các chỉ số sinh hóa và huyết học nằm trong giới hạn điều trị

Với hơn 2.400 ca ghép mô, tạng thành công, Bệnh viện Trung ương Huế hiện là một trong những trung tâm hàng đầu cả nước về ghép tim, gan, thận và tế bào gốc. Bệnh viện cũng là đơn vị duy nhất tại miền Trung thực hiện đầy đủ ba kỹ thuật ghép chuyên sâu gồm tim, gan và thận.

Võ Thạnh