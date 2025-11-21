Người đàn ông hoại tử ruột vì chiếc cốc sứ trong hậu môn

Trung QuốcChiếc cốc sứ đường kính 6 cm, cao 8 cm kẹt sâu trong ruột già suốt 3 ngày khiến người đàn ông đau đớn, hoại tử một phần ruột và phải làm hậu môn nhân tạo.

Ngày 20/11, bác sĩ Ngô Khôn Đạt thuộc Bệnh viện Đa khoa Lee, Đài Trung, cho biết kíp trực vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một nam bệnh nhân trung niên nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, chướng bụng và bí đại tiện suốt ba ngày. Kết quả chụp X-quang cho thấy dị vật là một chiếc cốc sứ úp ngược nằm sâu trong trực tràng.

Bác sĩ Ngô Khôn Đạt đã phẫu thuật lấy chiếc cốc bị nhét vào hậu môn của một bệnh nhân ở thành phố Đài Trung. Ảnh: Zhang Xuanzhe

Kích thước lớn cùng bề mặt trơn láng của chiếc cốc khiến các bác sĩ gặp nhiều khó khăn khi xử lý. Ban đầu, ê kíp cố gắng dùng dụng cụ chuyên dụng gắp dị vật qua đường hậu môn nhưng thất bại vì cốc quá trơn. Phương án dùng ống nội soi ổ bụng hỗ trợ đẩy dị vật cũng không khả thi do cốc kẹt quá chặt, nguy cơ vỡ cao gây tổn thương nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, các bác sĩ quyết định phẫu thuật mở ruột để lấy dị vật.

Sau hơn hai giờ phẫu thuật, ê kíp đưa được chiếc cốc ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, do dị vật chèn ép quá lâu gây thiếu máu cục bộ, một đoạn ruột của bệnh nhân bị hoại tử. Bác sĩ buộc phải cắt bỏ phần ruột hỏng và mở hậu môn nhân tạo tạm thời để hỗ trợ bệnh nhân bài tiết trong thời gian chờ hồi phục.

Khi tỉnh táo sau ca mổ, người đàn ông bối rối và không giải thích rõ nguyên nhân dị vật lọt vào cơ thể, chỉ nói rằng sự việc xảy ra do "vô ý".

Bác sĩ Ngô cảnh báo việc đưa dị vật vào hậu môn để tìm cảm giác lạ tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Hành động này dễ làm giãn cơ thắt hậu môn gây mất tự chủ bài tiết, nghiêm trọng hơn là gây thủng ruột, viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng dẫn đến tử vong. Bệnh viện Đa khoa Lee trước đây từng tiếp nhận nhiều trường hợp tương tự với các dị vật như bóng chày, máy rung hay thậm chí quả dừa.

Chiếc cốc được lấy ra trong khoang chậu của người đàn ông ở thành phố Đài Trung, Đài Loan, Trung Quốc. Ảnh: The Liberty Times

Bình Minh (Theo The Liberty Times)