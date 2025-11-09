Người đàn ông giúp du khách Hàn Quốc tìm mẹ

An GiangAnh Trần Hoàng Phương, 38 tuổi, ở Phú Quốc giúp một du khách Hàn Quốc tìm người mẹ 70 tuổi bị đãng trí đi lạc, từ chối nhận 500 USD cảm tạ.

Khoảng 18h ngày 2/11, anh Phương, chủ cửa hàng trái cây trên đường Trần Hưng Đạo, Phú Quốc, thấy một du khách Hàn Quốc hốt hoảng chạy đến nhờ trích xuất camera an ninh.

Gia đình du khách gồm ba người (mẹ, con trai và con gái) đến Phú Quốc du lịch. Khi đang mua sắm tại siêu thị gần đó, người mẹ 70 tuổi bất ngờ mất tích. "Nam du khách rất lo lắng vì người mẹ bị mất trí nhớ và chân đau", anh Phương kể.

Hình ảnh người phụ nữ Hàn Quốc 70 tuổi chống gậy đi ngang qua cửa hàng của anh Hoàng Phương trên đường Trần Hưng Đạo, Phú Quốc, chiều 2/11. Ảnh: Hoàng Phương

Sau 15 phút kiểm tra camera, anh Phương phát hiện hình ảnh cụ bà tay cầm gậy đi qua tiệm. Anh đăng tin lên các hội nhóm Facebook của Phú Quốc nhờ cung cấp thông tin, đồng thời lấy xe chở nam du khách tìm kiếm khắp các trục đường chính.

Sau khi liên tục hỏi thăm người bán hàng rong, chủ tiệm ven đường, anh Phương được tin có cụ bà với đặc điểm tương tự, đi về hướng Suối Mây khoảng một tiếng trước.

Gần hai tiếng tìm kiếm, anh phát hiện cụ bà đang chống gậy đi bộ trên đường, cách cửa hàng khoảng 4 km. Anh đưa hai mẹ con về tiệm trái cây, đoàn tụ với người con gái đang chờ. "Dù bất đồng ngôn ngữ, tôi cảm nhận được sự mừng vui, hạnh phúc của gia đình họ", anh Phương nói.

Nam du khách Hàn Quốc ngỏ ý gửi 500 USD cảm tạ nhưng anh Phương từ chối. "Giúp được ai tôi đều giúp, không nghĩ đến việc được đền đáp", anh giải thích.

Người đàn ông Phú Quốc lên báo Hàn khi giúp du khách tìm mẹ lạc Khoảnh khắc anh Hoàng Phương tìm được người phụ nữ đi lạc và đưa về đoàn tụ với gia đình trên đường Trần Hưng Đạo, đặc khu Phú Quốc tối 2/11. Nguồn: Hoàng Phương

Câu chuyện về lòng tốt của anh Phương được hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đăng tải hôm 6/11. Bài báo dẫn lời nam du khách, kể lại khoảnh khắc phát hiện mẹ mất tích. Người này cho biết đã được chủ cửa hàng trái cây hỗ trợ trích xuất camera và nhiệt tình chở đi tìm, không lấy công.

Nhiều tờ báo, đài truyền hình lớn khác của Hàn Quốc như JTBC News, SBS News, Chosun Daily cũng chia sẻ sự việc, thu hút hàng nghìn bình luận. Hầu hết khán giả Hàn Quốc bày tỏ sự xúc động và cảm ơn lòng tốt của anh Phương.

Tài khoản Yoon Jong-shin bình luận: "Sống ở Việt Nam, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra người Việt tốt bụng đến nhường nào. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, không cần được đền đáp".

Quỳnh Nguyễn