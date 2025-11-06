Người đàn ông giả 'nữ tổng tài' lừa tình anh họ

Trung QuốcQuách "diễn" vở kịch tình yêu qua mạng, lừa anh họ của vợ hơn 680.000 nhân dân tệ, biến mất khi bại lộ.

Tháng 6/2022, thấy Lý, anh họ của vợ, đã có tuổi nhưng vẫn độc thân, Quách nhiệt tình giới thiệu một người phụ nữ có điều kiện rất tốt. Người phụ nữ tự xưng họ Dương, là phó chủ tịch một tập đoàn.

Sau khi kết bạn trò chuyện trên ứng dụng WeChat, đôi bên nhanh chóng nảy sinh tình cảm trong hai tháng, gọi nhau là vợ - chồng. Tuy nhiên, vì sống xa nhau, cặp đôi thường chỉ nhắn tin, chưa hề gặp mặt trực tiếp.

Ngày 11/8/2022, Dương nói bố bị bệnh, cần đóng viện phí gấp nên hỏi vay tiền Lý. Thương bạn gái, Lý chuyển 220.000 nhân dân tệ. Vài ngày sau, Dương lại vay tiền với nhiều lý do như bố phải phẫu thuật, nằm viện, nhưng nói rằng không có ứng dụng Alipay nên bảo Lý chuyển tiền thông qua Quách, sau đó Quách sẽ chuyển lại cho cô.

Nghĩ Quách là em rể họ và là bạn thân của Dương, Lý không hề nghi ngờ. Nhưng khi chuyển tiền cho Quách, Lý thấy hiển thị thông báo tài khoản Alipay của Quách bị nghi ngờ lừa đảo và giao dịch chuyển tiền không thể hoàn tất. Biết Quách từng có tiền án lừa đảo, Lý không nghĩ nhiều về việc tài khoản bị khóa. Theo gợi ý của Quách, anh chuyển 140.000 nhân dân tệ vào tài khoản Alipay của bố mẹ Quách.

Không lâu sau, Dương lại khóc kể với Lý rằng đang gặp khó khăn về tài chính, không còn tiền. Vì thương cảm, Lý gửi thẻ tín dụng của mình cho Dương dùng trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, Dương nói không tiện cung cấp thông tin cá nhân, nhờ Lý gửi thẻ cho Quách, sau đó Quách sẽ đưa lại cho cô. Từ tháng 9 đến tháng 10/2022, thẻ tín dụng của Lý đã bị quẹt hơn 80.000 nhân dân tệ.

Tháng 9/2022, Dương tiếp tục vay tiền Lý với lý do bố bị bệnh. Lý đã gửi thêm hai thẻ ghi nợ cho Quách, sau đó Quách ra ngân hàng rút tổng cộng hơn 240.000 nhân dân tệ.

Cuối tháng 10/2022, Dương nói sẽ đến Thượng Hải cùng vợ chồng Quách để gặp Lý, nhưng rồi chỉ có vợ chồng Quách xuất hiện. Lý bắt đầu nghi ngờ Dương là kẻ giả mạo. Sau đó, anh nhắn tin truy hỏi Dương tại sao không đến. Dương bịa ra một lý do kỳ quặc rằng "bị bắt cóc". Lời giải thích vô lý này cuối cùng đã khiến Lý tỉnh mộng, nhận ra bị lừa.

Tháng 12/2022, Dương cắt đứt liên lạc. Lý gặp Quách đòi giải thích, khiến vợ chồng Quách phải trả lại hơn 360.000 nhân dân tệ (hơn 1,3 tỷ đồng). Ngày 19/2/2024, sau khi Quách và vợ ly hôn, Lý không thể liên lạc với Quách nữa, số tiền còn lại cũng không thấy tăm hơi. Anh không còn cách nào khác là trình báo vụ việc với cảnh sát.

Sau khi bị bắt, Quách thừa nhận sử dụng tài khoản WeChat của mình để bịa đặt thân phận "nữ tổng tài họ Dương", tạo dựng quan hệ tình cảm với Lý. Trong thời gian này, Quách viện nhiều lý do để lừa tiền Lý tổng cộng hơn 680.000 nhân dân tệ (hơn 2,5 tỷ đồng). Anh ta đã sử dụng số tiền này để mua xe và chi tiêu hàng ngày, chỉ trả lại hơn 360.000 nhân dân tệ khi bị phát hiện. Do đó, số tiền lừa đảo cuối cùng được xác định là hơn 320.000 nhân dân tệ.

Qua thẩm tra, Viện Kiểm sát quận Bảo Sơn (Thượng Hải) xác định Quách đã cố ý chiếm đoạt tài sản trái phép bằng cách bịa đặt, che giấu sự thật và lừa đảo người khác một số tiền lớn. Đầu tháng 11, Viện Kiểm sát khởi tố bị can Quách về tội lừa đảo.

Các kiểm sát viên cảnh báo người dân nên cảnh giác khi kết bạn trực tuyến, đừng để bị lừa gạt bởi "lý lịch đẹp" do đối phương cố tình tạo ra. Ngay cả khi đối phương được người quen giới thiệu, nếu trong thời gian ngắn viện nhiều lý do để đòi hỏi tiền bạc, rất có thể đó là dấu hiệu của một vụ lừa đảo. Hãy luôn xác minh danh tính thực sự của đối phương, cảnh giác với những cạm bẫy do chính người thân quen dựng lên, bảo vệ túi tiền của bạn.

Tuệ Anh (theo Shanghai Morning Post, Shanghai Observer)