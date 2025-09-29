Người đàn ông dừng xe giữa đường để nhặt tiền

Thanh HóaĐi xe máy không đội mũ bảo hiểm, người đàn ông bất ngờ phanh gấp giữa đường để nhặt tiền, hôm 28/9 tại Tống Duy Tân.

Người đàn ông dừng xe đột ngột giữa đường để nhặt tiền Video: Tiến Phát

Tình huống giao thông: Đường đông, người đàn ông điều khiển xe máy đầu không đội mũ bảo hiểm, xi-nhan bật bên phải một đoạn đường dài, một chân thả xuống đường bất ngờ dừng xe ngay trước đầu ôtô. Người này cúi xuống nhặt tờ tiền bất chấp ôtô đi ngay sát phía sau. May mắn lái xe có gắn camera hành trình đi chậm kịp xử lý tình huống, tránh một tai nạn có thể xảy ra.

Kỹ năng lái xe: Người điều khiển phương tiện không nên dừng xe đột ngột gây khó khăn trong việc xử lý tình huống của những người đi đường khác. Việc bật tín hiệu xin đường bừa bãi cũng gây nguy hiểm cho bản thân và những người khác.

Nghị định 168/2024 quy định người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị phạt tiền 400.000-600.000 đồng.

Nguyên Vũ