Người đàn ông đột tử vì uống quá nhiều nước

IrelandNam bệnh nhân 59 tuổi ở Dublin đã tử vong sau khi uống quá nhiều nước tại bệnh viện, do bị hạ natri máu.

Vụ việc được sáng tỏ tại phiên tòa hồi tháng 3/2025, khi Bệnh viện Đại học St. Vincent thừa nhận vi phạm nghĩa vụ chăm sóc và đồng ý bồi thường gia đình bệnh nhân 35.000 Euro.

Vào tháng 1/2020, ông Sean O’Donnell, nhập viện để thực hiện một thủ thuật y tế thông thường. Sau ca phẫu thuật, ông được khuyến khích uống nước để hỗ trợ phục hồi, nhưng không nhận được sự giám sát chặt chẽ từ nhân viên y tế. Đến 19h cùng ngày, ông qua đời.

Theo xác nhận từ bệnh viện và cơ quan điều tra, ông O’Donnell tử vong do hạ natri máu, tình trạng xảy ra khi nồng độ natri trong cơ thể giảm xuống thấp vì uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn, khiến natri trong máu bị pha loãng. Natri là một chất điện giải giúp điều chỉnh lượng nước trong mô. Khi nồng độ natri quá thấp, nước có thể tích tụ trong và xung quanh các tế bào, khiến chúng sưng lên. Đặc biệt, nếu tình trạng này xảy ra ở não, hậu quả rất nghiêm trọng, do não không thể giãn nở một cách an toàn bên trong hộp sọ.

Các chuyên gia cảnh báo mức giới hạn uống nước an toàn nằm ở khoảng 1,4 lít nước trong một giờ, tương đương 6 cốc tiêu chuẩn. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cũng khuyến nghị mọi người nên uống 6 đến 8 cốc chất lỏng (nói chung) mỗi ngày - khoảng hai lít - để nước tiểu có màu vàng nhạt, dấu hiệu cho thấy cơ thể đang được cung cấp đủ nước.

Uống quá nhiều nước có thể gây ra hiện tượng hạ natri. Ảnh: Pexel

Ngộ độc nước, mặc dù hiếm gặp, đã dẫn tới nhiều vụ tử vong trước đây, như trường hợp một huấn luyện viên thể dục trong giải Marathon London năm 2007 hay người phụ nữ uống liền hai lít nước chỉ trong 20 phút ở Indiana năm 2003.

Ngay cả những nhân vật nổi tiếng như huyền thoại võ thuật Bruce Lee cũng được cho là có khả năng qua đời vì vấn đề tương tự vào năm 1973. Nghiên cứu mới đặt giả thuyết rằng cái chết của ông, vốn được cho là do sưng não từ thuốc giảm đau, thực chất có thể liên quan đến chứng hạ natri máu sau khi uống quá nhiều nước.

Các triệu chứng đầu tiên của hạ natri máu bao gồm buồn nôn, nhức đầu, lú lẫn, yếu cơ, co giật. Những người có nguy cơ cao mắc chứng này bao gồm vận động viên và bệnh nhân sử dụng một số loại thuốc làm tăng cảm giác khát, như thuốc chống trầm cảm. Khi mắc bệnh, bệnh nhân thường được điều trị tại bệnh viện bằng cách truyền tĩnh mạch dung dịch natri hoặc sử dụng thuốc.

Thục Linh (Theo Daily Mail)