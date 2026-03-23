Người đàn ông dọa 'cho nổ tung trụ sở công an' bị đề nghị truy tố

Quảng NinhÔng Hà Đăng Huấn bị cáo buộc nhiều lần say xỉn đến trụ sở cơ quan gây rối, chửi bới cán bộ, livestream, đe dọa “cho nổ tung trụ sở”.

Ngày 23/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố ông Hà Đăng Huấn, 61 tuổi, về hai tội Gây rối trật tự công cộng và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ông Hà Đăng Huấn khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, từ cuối tháng 9/2022 đến tháng 10/2025, ông Huấn thường xuyên trong tình trạng say xỉn, đến trụ sở các cơ quan như Đảng ủy, UBND, công an trên địa bàn gây áp lực, đưa ra các yêu sách liên quan việc đền bù giải phóng mặt bằng và xử lý vi phạm giao thông.

Kết luận điều tra cho rằng, tại đây, người này liên tục dùng lời lẽ thô tục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cán bộ, công chức. Dù các kiến nghị đã được giải quyết đúng quy định, bản thân cũng nhiều lần bị xử phạt hành chính, Huấn vẫn không chấp hành.

Ngoài ra, bị can lập tài khoản Facebook cá nhân tên "Hà Huấn" để đăng tải nội dung công kích chính quyền. Cơ quan điều tra xác định người này đã đăng 103 bài viết và 17 video có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ uy tín của nhiều cá nhân, tổ chức tại địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Đỉnh điểm ngày 1/10/2025, sau khi uống rượu, Huấn đến trụ sở Công an xã Đầm Hà, chửi bới cán bộ trực ban, đồng thời đe dọa "cho nổ tung trụ sở", khiến hoạt động tiếp công dân bị đình trệ. Toàn bộ hành vi được người này tự quay video, phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Sau đó, công an bắt tạm giam Huấn để điều tra.

Lê Tân