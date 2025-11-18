Đà NẵngChở theo em bé ngồi phía trước, xe máy đi khá nhanh, người đàn ông phanh gấp trượt bánh ngã lăn ra đường, hôm 15/1 tại xã Tây Hồ.

Chở em bé phía trước người đàn ông đi xe máy tự ngã ra đường Video: Khánh

Tình huống giao thông: Trời tối, đường trơn ướt, người đàn ông đi xe máy chở theo em nhỏ ngồi phía trước phóng khá nhanh, cả hai không đội mũ bảo hiểm. Người này đột ngột phanh gấp khi nhìn thấy xe máy phía trước, chiếc xe trượt bánh kéo lê ra đường, em bé ngồi phía trước nằm bất động, người đàn ông có thể đứng dậy sau cú ngã. Người dân xung quanh trợ giúp, chưa rõ tình hình của em bé.

Kỹ năng lái xe: Bám sát xe phía trước trong điều kiện đường trơn trượt là rủi ro có thể khiến xe máy phải phanh gấp khi xe trước đột ngột chuyển hướng. Bên cạnh đó, việc phanh gấp mà không điều tiết lực phanh cả trước và sau cũng là rủi ro có thể khiến xe trượt. Khi chở theo trẻ con, người lái càng cần cẩn thận.

Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền 400.000-600.000 đồng đối với người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Nguyên Vũ