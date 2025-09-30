Người đàn ông đi xe máy bị xe đầu kéo chẹt qua

Hà NộiĐi thẳng ở làn đường xe rẽ trái, người đàn ông rơi vào điểm mù và bị xe đầu kéo cán qua xe máy hôm 29/9 tại Phạm Hùng.

Người đàn ông đi xe máy mắc vào gầm xe đầu kéo Video: Dũng Kiều

Tình huống giao thông: Tại làn đường các phương tiện đang rẽ trái, người đàn ông điều khiển xe máy đi thẳng ngay khi một chiếc xe đầu kéo siêu trường đang chuyển hướng. Rơi vào điểm mù giữa xe đầu kéo, người đi xe máy bị cuốn vào gầm xe, may mắn chỉ xe máy bị cán qua, người điều khiển có thể dựng xe đứng dậy sau đó.

Kỹ năng lái xe: Xung quanh những chiếc xe lớn như đầu kéo, container rất nhiều điểm mù, các phương tiện nhỏ hơn nên chủ động tránh xa, nhất là khi những xe này chuyển hướng. Đặc biệt, các phương tiện nên di chuyển đúng làn đường, phần đường, không đi thẳng ở nơi dành cho các phương tiện rẽ trái, tiểm ẩn nguy cơ mất an toàn như tình huống trong video.

Nguyên Vũ