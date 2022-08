Người đàn ông 'dành cả đời để cưới vợ'

Kết hôn lần đầu tiên năm 1966 lúc 19 tuổi, ông Ron Sheppard, 74 tuổi, đã ly hôn người vợ thứ tám cách đây năm năm và đang tìm người bạn đời thứ chín.

Hai năm trước, ông Ron hủy hôn ước với người phụ nữ Mỹ, dự kiến là vợ thứ chín, sau một thời gian hẹn hò trực tuyến. Từ lúc mối quan hệ kết thúc, người đàn ông mắc bệnh Parkinson chỉ dành thời gian cho bản thân, sống ẩn dật vì sức khỏe và dịch Covid-19.

Ông Ron và các bức ảnh bên người phụ nữ từng là bạn đời. Riêng ảnh số 9 là cô gái Mỹ, người ông đã đính hôn nhưng sau đó hủy. Ảnh: The Sun

Ông đang chuẩn bị ra mắt cuốn sách thứ hai "The Wife Collector" (Người sưu tập vợ). Trước đó, năm 2014, ông xuất bản cuốn tự truyện "Lord of the Wedding Rings" (Chúa tể của những chiếc nhẫn cưới). Trong số 8 cuộc hôn nhân đã qua của ông, lần lâu bền nhất kéo dài 13 năm và ngắn nhất 10 tháng.

Cuộc hôn nhân đầu bắt đầu năm 1966, giúp ông có ba người con, nhưng chấm dứt hai năm sau đó. Lần hai năm 1973, kéo dài một năm. Đám cưới lần ba năm 1976, giúp ông có thêm hai con trai, nhưng cũng chỉ được 5 năm.... Sau tám lần đò, ông có tám người con và 13 chắt.

Dù sức khỏe yếu, ông Ron cho biết vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tình yêu và hiện trò chuyện với một phụ nữ ở Anh.

"Tôi ghét ở một mình và muốn có một người đồng hành. Tôi muốn có người để trò chuyện, hỗ trợ lúc ra ngoài. Giờ tôi không đi chơi tối nữa nhưng sẽ rất tuyệt nếu có người đi cùng", ông nói.

Tất cả các tờ báo đều đặt cho ông danh hiệu "Người đàn ông kết hôn nhiều nhất nước Anh" (Britain's most married man).

Nhật Minh (Theo The Sun)