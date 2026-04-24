Người đàn ông dâm ô 2 bé gái bị bắt

Hải PhòngLợi dụng trời tối vắng vẻ, Vũ Đình Vinh, 53 tuổi, đã dâm ô hai bé gái 11 và 14 tuổi tại phường Nam Đồ Sơn.

Ngày 24/4, Công an phường Nam Đồ Sơn cho biết đã tạm giữ hình sự Vũ Đình Vinh (trú tại xã Kiến Hải) điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 17/4, Vinh tiếp cận bé gái 11 tuổi ở khu vực vắng rồi sờ soạng vào vùng nhạy cảm. Nạn nhân sợ hãi khóc lớn, kêu cứu, nên Vinh bỏ chạy khỏi hiện trường. Vào cuộc truy tìm, Công an phường Nam Đồ Sơn khoanh vùng, xác định nghi phạm là Vũ Đình Vinh.

Vinh thừa nhận hành vi, khai thêm trong cùng ngày đã dâm ô bé gái 14 tuổi ở xã Kiến Hải.

Vũ Đình Vinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Công an đề nghị cha mẹ quan tâm, lắng nghe và theo dõi các mối quan hệ của con; trang bị kiến thức cơ bản về giới tính, quy tắc "vùng cấm" và kỹ năng kêu cứu khi gặp nguy hiểm. Trẻ cũng cần được hướng dẫn sử dụng điện thoại, Internet an toàn, không kết bạn hoặc chia sẻ hình ảnh nhạy cảm với người lạ.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Lê Tân