Người đàn ông có trái tim biết yêu, ước mơ được yêu

Mình đọc rất là nhiều thông tin của các bạn nữ trên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress. Nhưng mình luôn rớt ở vòng ngoài vì một trong 3 lý do: ly dị, nghề nghiệp không ổn định và hút thuốc. Hôm nay, mình mạnh dạn đăng thông tin trên mục này, để mong làm quen và đi xa hơn nếu hữu duyên. Mình ly dị vì chênh lệch học vấn, sau 3 năm kết hôn, chưa có con cái. Hiện tại mình mới về Việt Nam sau 25 năm thất bại toàn tập ở nước ngoài và sau hơn nửa năm đã có căn cước công dân ở Việt Nam. Xin việc ở tuổi này khó thật nên mình chưa ổn định. Mình hút thuốc, uống cà phê nhưng không biết uống rượu bia.



Mình không có gì ngoài 3 khuyết điểm nêu trên và một trái tim biết yêu, ước mơ được yêu. Mình không yêu cầu gì về tài chính, địa vị và học lực, vì như thế nó mới tương đồng với mình. Mình chỉ mong bạn nữ chân thành, chuẩn mực như mình là vui lắm luôn. Mình từng đi xa, quá xa, nên mong gặp em gần Sài Gòn hoặc ở Sài Gòn. Mình hứa sẽ hồi âm tất cả email nhận được.

