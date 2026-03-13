Bóng cười, còn gọi khí cười, thực chất là bóng bay được bơm đầy khí Nitrous Oxide (N2O) - một hợp chất không màu, không mùi, không hương vị. Khi hít phải loại khí này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, khiến cơ thể có cảm giác hưng phấn, cười nói mất kiểm soát, gây ảo giác khiến không gian xung quanh màu sắc và rực rỡ hơn. Khí này có thể gây ngộ độc thần kinh, dẫn đến co giật, rối loạn ý thức, tê bì, yếu cơ, thậm chí liệt tứ chi, đồng thời ảnh hưởng đến tim mạch, trí nhớ và tâm lý. Việc sử dụng kéo dài còn có thể gây lệ thuộc tương tự các chất gây nghiện.
Theo Bộ Y tế, loại khí này vốn được sử dụng có kiểm soát trong y học (gây mê, giảm đau, an thần), công nghiệp (sản xuất pin mặt trời, tăng công suất động cơ), tuân thủ tiêu chuẩn của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex). Khi bị lạm dụng sai mục đích, N2O có thể để lại hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng với sức khỏe thể chất và tinh thần.
Từ ngày 1/1/2025, bóng cười, shisha và thuốc lá điện tử được coi là mặt hàng cấm tại Việt Nam. Người sử dụng, buôn bán các loại mặt hàng này sẽ bị xử lý hành chính, hoặc hình sự tùy theo mức độ vi phạm.
