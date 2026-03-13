Thái NguyênNgười đàn ông 30 tuổi co giật từng cơn, không tỉnh táo, rối loạn ý thức ba ngày, nhập viện cấp cứu do hít bóng cười.

Ngày 13/3, bác sĩ Đào Thị Hương, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, cho biết thời điểm nhập viện, bệnh nhân được xử trí theo phác đồ ổn định hô hấp, huyết động, cắt cơn co giật. Bệnh viện cũng thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết chuyên sâu để tìm nguyên nhân.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ định hướng khả năng ngộ độc cấp và tiến hành điều trị theo phác đồ phù hợp. Hai ngày sau, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, hết co giật, có thể ngồi dậy và đi lại. Khi hồi phục, người bệnh cho biết có sử dụng bóng cười, không nhớ số lượng.