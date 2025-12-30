Người đàn ông có động mạch bụng to gấp ba lần bình thường

Ông Son, 66 tuổi, bị phình động mạch chủ ở bụng, động mạch to gấp ba lần bình thường, nguy cơ vỡ.

Ngày 30/12, ThS.BS Nguyễn Văn Hải, Trưởng khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, cho biết bệnh nhân đến khám sau khi có những cơn đau quặn bụng kéo dài, bệnh nền mỡ máu và tiểu đường.

Trước đó, ông được chẩn đoán phình động mạch chủ bụng tại bệnh viện gần nhà, nhưng do tình trạng phức tạp, điều trị khó khăn nên được chỉ định điều trị nội khoa và theo dõi tại nhà. Khi đau nhiều hơn, ảnh hưởng tới sinh hoạt, ông mới đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

Kết quả thăm khám cho thấy ông Son bị phình động mạch chủ bụng ngay dưới thận, đường kính lên tới 57 mm, gần gấp ba lần so với mức bình thường là 16-20 mm.

"Khi động mạch chủ vượt quá 30mm đã được coi là phình, nên trường hợp này tiềm ẩn nguy cơ vỡ rất cao", bác sĩ Hải nói.

Ê kíp đặt stent graft động mạch chủ bụng cho ông Son. Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc

Trong tình trạng nguy cấp, ê kíp Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã hội chẩn khẩn cấp và chọn phương án đặt stent graft động mạch chủ bụng. Đây là khung stent có màng bọc chuyên dụng, giải pháp ít xâm lấn, an toàn cho người cao tuổi nhiều bệnh nền, giúp rút ngắn thời gian hồi phục và giảm biến chứng.

Ca can thiệp gặp khó khăn vì túi phình quá lớn, nằm sát động mạch thận, dễ gây suy thận nếu sai lệch. Nhờ hệ thống chụp mạch số hóa (DSA) hiện đại, ê kíp xác định chính xác vị trí, đặt stent che phủ toàn bộ túi phình, khôi phục dòng máu bình thường và ngăn nguy cơ vỡ.

Sau thủ thuật hai giờ, ông Son tỉnh táo, hết đau bụng, có thể ăn uống và vận động nhẹ.

Bác sĩ thăm khám cho ông Son sau can thiệp. Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc

Từ ca bệnh trên, bác sĩ Hải khuyến cáo: phình động mạch chủ bụng thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng dữ dội, đau lưng liên tục, cảm giác căng tức quanh rốn kèm mạch đập rõ, người bệnh cần nhập viện ngay để được xử trí kịp thời.

Văn Hà