Người đàn ông có bộ râu đẹp nhất thế giới

MỹSở hữu bộ râu rậm dài gần 28 cm giúp Trevor Mustafa giành giải vô địch Râu và Ria thế giới 2025, nhưng anh cũng gặp nhiều phiền toái, thậm chí suýt chết sặc.

Anh Trevor Mustafa, 44 tuổi, nhân viên bảo trì bưu điện ở bang California, bắt đầu nuôi râu cách đây 12 năm. Bộ râu hiện tại được anh chăm chút từ tháng 2/2023, vừa giúp giành chiến thắng chung cuộc (Best in Show) tại giải vô địch thế giới hồi tháng 7.

Trước đó, được bạn bè động viên, anh đã ba lần giành giải nhất tại Giải vô địch Râu và Ria Mỹ vào các năm 2018, 2022 và 2024. "Chiến thắng thế giới là một bất ngờ lớn. Tôi chỉ nghĩ mình sẽ làm tốt chứ không dám mong đoạt giải chung cuộc", Trevor nói.

Bộ râu dài 28 cm của Trevor Mustafa, 44 tuổi ở Mỹ. Ảnh: Trevor Mustafa/SWNS

Để duy trì vẻ đẹp cho bộ râu, anh chăm sóc rất kỹ: chải nhẹ và thoa dầu dưỡng hàng ngày, ủ sâu bằng mặt nạ dưỡng tóc hàng tuần. Sau khi tắm, anh dùng máy sấy ở nhiệt độ vừa phải, thoa sản phẩm dưỡng rồi mới dùng lược gỡ rối.

Tuy nhiên, sở hữu bộ râu đẹp nhất thế giới cũng đi kèm những thách thức. Thử thách lớn nhất là chuyện ăn uống. Anh gần như không thể ăn kem, súp hay các món có nước vì bộ râu quá dày và rộng.

"Tôi từng vài lần nuốt phải râu và bị sặc. Tôi luôn nghĩ đó hẳn là cách chết lố bịch nhất", anh chia sẻ.

Bộ râu cũng là một rào cản xã hội, khiến những người không thích râu tóc giữ khoảng cách. Dù vậy, Trevor xem đây là một "bộ lọc" hữu ích.

"Tôi không phán xét người khác qua vẻ ngoài và cũng muốn được đối xử như vậy", anh nói.

Trevor Mustafa sở hữu bộ râu dài và rậm nhất thế giới khiến bản thân không thể ăn các món có nước và nhiều lần suýt nghẹn vì nuốt phải râu. Ảnh: Trevor Mustafa/SWNS

Người cha hai con cho biết nuôi râu như một cách khẳng định bản thân, tự quyết định ngoại hình của mình bất chấp quan điểm của xã hội.

Sau chiến thắng, Trevor dự định tiếp tục tham gia các cuộc thi, xem đây là một "điềm lành" cho hành trình phía trước.

Minh Phương (Theo NY Post)