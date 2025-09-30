Người đàn ông chống đối khi bị CSGT đo nồng độ cồn

TP HCMÔng Nguyễn Thành Trí, 58 tuổi, khi bị CSGT dừng xe kiểm tra nồng độ cồn đã dùng dây thép chống đối lại tổ công tác, la hét, đẩy ngã một thanh niên.

Ngày 30/9, ông Trí bị Công an TP HCM khởi tố để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Chống đối khi bị CSGT đo nồng độ cồn Ông Nguyễn Thành Trí chống đối khi bị.CSGT đo nồng độ cồn. Video: Người dân cung cấp

Theo điều tra, tối 10/9, Tổ công tác Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP HCM) làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến Song Hành - Lê Quang Đạo, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ) đã dừng xe ông Trí do nghi có dấu hiệu vi phạm quy định về giao thông.

Ông Trí không chấp hành, dùng đoạn dây thép gắn ổ khóa mang trên xe để uy hiếp lực lượng. Cơ quan điều tra nhận định hành vi trên đã gây cản trở trực tiếp đến quá trình thi hành nhiệm vụ của tổ công tác, đồng thời khiến nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi.

Lúc này, một thanh niên xung phong đi ngang qua đã dừng lại hỗ trợ CSGT dựng phương tiện lên. Ông Trí bị cáo buộc đã xông vào la hét, xô đẩy làm anh này ngã xuống đường, bị thương ở chân.

Công an địa phương đã phối hợp CSGT khống chế ông Trí trong tình trạng say xỉn đưa về trụ sở.

Nhật Vy