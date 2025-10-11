Người đàn ông 'chỉ còn 5 tháng sống' được cứu sau 8 giờ mổ robot

TP HCMBệnh nhân 48 tuổi phát hiện ung thư thận giai đoạn muộn khi khám sức khỏe định kỳ, tiên lượng sống chỉ khoảng 5 tháng nếu không điều trị, được bác sĩ Bệnh viện Bình Dân phẫu thuật bằng robot cứu sống.

Ngày 11/10, TS.BS Phạm Phú Phát, Trưởng Khoa Niệu A, cho biết chẩn đoán hình ảnh ghi nhận khối bướu lớn chiếm gần toàn bộ thận phải, huyết khối bướu lan sâu vào tĩnh mạch thận và tĩnh mạch chủ dưới, đe dọa tính mạng người bệnh. 4 kíp bác sĩ gồm chuyên khoa niệu, gan mật, tim - mạch máu và gây mê hồi sức đã phối hợp thực hiện ca mổ robot kéo dài 8 giờ, cắt trọn khối bướu thận có huyết khối lan sâu 76 mm trong tĩnh mạch chủ.

Đây là trường hợp có huyết khối bướu lớn nhất tại Bệnh viện Bình Dân được phẫu thuật robot hoàn toàn, không cần phối hợp mổ mở như trước đây, nhờ kinh nghiệm hàng trăm ca cắt thận có robot hỗ trợ. Một báo cáo tại Mỹ ghi nhận chiều dài huyết khối lớn nhất hơn 70 mm.

Trong mổ, lượng máu mất chỉ khoảng 600 ml, bệnh nhân không cần truyền máu và giữ nguyên được đoạn tĩnh mạch chủ. Sau phẫu thuật, anh hồi phục tốt, xuất viện sau 10 ngày và được hẹn tái khám định kỳ để kiểm tra chức năng thận còn lại, nguy cơ tái phát hoặc di căn ung thư, cũng như biến chứng tim mạch.

Người bệnh chia sẻ, anh là trụ cột gia đình nên việc vượt qua "án tử" càng mang ý nghĩa lớn với bản thân và người thân. Trước khi nhập viện một ngày, anh đã kịp tổ chức lễ cưới cho con và sắp xếp công việc quan trọng trong nhà.

Bác sĩ dặn dò trước khi người bệnh xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ung thư biểu mô tế bào thận (RCC) là bệnh ung thư phổ biến thứ 6 ở nam giới và thứ 10 ở nữ giới, tỷ lệ mắc ngày càng tăng trên toàn cầu, đặc biệt ở người lớn tuổi. Trong đó, 4-10% bệnh nhân có huyết khối bướu lan vào tĩnh mạch. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể bị phù nặng, suy tim, đau bụng dữ dội và nguy cơ tử vong cao.

Phẫu thuật có thể làm tăng tỷ lệ sống sót, cải thiện đáng kể chất lượng sống. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi kỹ thuật cao, tỷ lệ biến chứng lớn lên tới 34% nếu huyết khối bướu lan xa trên tĩnh mạch gan. Can thiệp vùng tĩnh mạch lớn như tĩnh mạch chủ cần hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể và kiểm soát chặt chẽ huyết động. Những năm gần đây, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu bằng robot trở thành bước tiến mới, giúp giảm mất máu, giảm biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Theo bác sĩ Phát, ung thư biểu mô tế bào thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng ở giai đoạn đầu, có thể phát hiện sớm bằng siêu âm, khi kích thước khối bướu chỉ 1-3 cm. Nếu phát hiện sớm, điều trị thuận lợi, tiên lượng tốt và chi phí thấp hơn rất nhiều so với phát hiện muộn.

Bệnh viện Bình Dân là nơi đầu tiên ở Việt Nam triển khai phẫu thuật robot cho người trưởng thành từ cuối năm 2016. Phương pháp này cho phép phóng đại hình ảnh ba chiều, thao tác linh hoạt ở những vùng sâu, hẹp trong cơ thể, giúp bác sĩ cắt bỏ chính xác khối bướu và bảo tồn tối đa mô lành. Từ năm 2021, kỹ thuật cắt thận tận gốc và lấy huyết khối bướu bằng robot đã được ứng dụng tại viện. Đến nay, đã có 7 trường hợp phức tạp được thực hiện thành công, tất cả bệnh nhân đều hồi phục tốt sau mổ.

Thống kê giai đoạn 2016-2025, Bệnh viện Bình Dân đã phẫu thuật 3.851 ca bướu thận, là nhóm ung thư tiết niệu được mổ nhiều nhất. Trong 5 năm gần đây, 834 ca được điều trị bằng robot - số lượng tăng nhanh, dần thay thế phương pháp mổ mở truyền thống.

Lê Phương