Người đàn ông chết não hiến 6 tạng cứu người

Phú ThọNgười đàn ông 43 tuổi bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não dẫn đến chết não, gia đình hiến toàn bộ tạng hồi sinh nhiều cuộc đời mới.

Ngày 10/9, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ phẫu thuật lấy 6 tạng từ người hiến và ghép hai thận cho hai người bệnh suy thận mạn lọc máu chu kỳ ngay tại viện.

Tim và gan được cảnh sát giao thông hộ tống chuyển ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) và Bệnh viện Trung ương Huế. Hai giác mạc chuyển về Bệnh viện Mắt Trung ương.

Hiện, các ca ghép tạng thành công, bệnh nhân được theo dõi sát.

Êkíp y bác sĩ cúi đầu tri ân người bệnh hiến tạng trước khi phẫu thuật lấy tạng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Người hiến tạng trước đó bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Bệnh nhân được Hội đồng đánh giá chẩn đoán chết não.

2025 đánh dấu tròn 10 năm kể từ ca ghép tạng đầu tiên được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ. Nơi này đã có những bước tiến vượt bậc trong công tác tư vấn hiến tặng mô, tạng và thực hiện kỹ thuật ghép tạng. Năm 2024, bệnh viện đã vận động thành công 5 ca hiến mô, tạng từ người cho chết não, giúp hồi sinh 24 cuộc đời.

Lê Nga