Người đàn ông chém vợ hờ, đốt nhà gây cháy chợ bị tạm giữ

Cà MauÔng Phạm Văn Phúc, 63 tuổi, bị bắt với cáo buộc chém vợ hờ rồi đốt nhà gây ra vụ cháy 57 ki ốt chợ xã Thành Tùng.

Ngày 24/8, ông Phạm Văn Phúc (không phải Nguyễn Văn Phúc như thông tin ban đầu) bị Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản. Ông Phúc là nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng vào hai hôm trước.

Hiện cơ quan điều tra chưa công bố hành vi cụ thể của ông Phúc, song trước đó theo điều tra ban đầu, ông Phúc và người phụ nữ 52 tuổi sống chung như vợ chồng tại ki-ốt thuê trong chợ Thanh Tùng. Ông này làm nghề chạy đò thuê còn người phụ nữ buôn bán tại chợ. Trong quá trình chung sống, hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi do ghen tuông. Trưa 22/8, ông Phúc dùng dao chém vợ hờ.

Đám cháy xuất phát từ căn nhà của ông Nguyễn Văn Phúc sau đó lan cả chợ, thiêu rụi 57 căn ki-ốt. Ảnh: An Minh

Theo các tiểu thương ở gần nơi sinh sống của ông Phúc, sau khi bị ông Phúc chém, người phụ nữ chạy ra khỏi nhà với nhiều vết thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây ra vụ cháy, ông Phúc bị bỏng, ngạt khói.

Anh Dương Văn Đồng, sống đối diện nhà Phúc, cho biết phát hiện ông này tháo bình gas xả khí khắp nhà, rồi dùng hột quẹt bật lửa đốt.

Khi đó, anh cùng mọi người xung quanh cố gắng dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Quá hoảng loạn, anh bỏ chạy khỏi hiện trường.

Lửa nhanh chóng bùng phát rồi lan sang các căn liền kề. Phần lớn nhà ở đây làm bằng gỗ, tôn, khu vực có gió mạnh nên trong chốc lát hỏa hoạn lan nhanh, tạo thành cột khói cao hàng chục mét. Sau nửa giờ, đám cháy đã lan rộng gần như toàn khu chợ. Nhiều người chạy tán loạn, bỏ lại tài sản.

Lực lượng chức năng huy động hàng trăm người tới dập lửa. Tuy nhiên khu vực cháy lớn nằm cặp mé bờ sông gây khó cho lực lượng cứu hỏa tiếp cận. Một số cano của lực lượng PCCC và người dân chạy dọc sông tìm cách khống chế lửa. Đến khoảng 13h30 phút cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt.

Theo thống kê từ cơ quan chức năng, vụ cháy gây thiệt hại toàn bộ 57 căn ki-ốt của 31 hộ dân, trong đó 23 hộ kinh doanh và 8 hộ sử dụng ki-ốt làm nơi ở, tổng thiệt hại ước tính hơn 20 tỷ đồng.

An Minh