Người đàn ông chém vợ hờ, đốt nhà gây cháy 56 ki-ốt chợ

Cà MauNguyễn Văn Phúc, 63 tuổi, bị cáo buộc mở bình gas đốt nhà sau khi cự cãi với người phụ nữ sống chung, lửa cháy lan khiến 56 ki-ốt trong chợ bị thiêu rụi.

Tối 22/8, ông Mai Việt Triều, Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng, cho biết cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, làm rõ vụ hỏa hoạn khiến 56 căn ki-ốt chợ Thanh Tùng ở ấp Cái Ngay bị thiêu rụi.

Nghi phạm gây ra vụ cháy là Nguyễn Văn Phúc cũng bị bỏng, ngạt khói, đang được điều trị duới sự giám sát nghiêm ngặt của Công an tỉnh Cà Mau.

Đám cháy xuất phát từ căn nhà của ông Nguyễn Văn Phúc sau đó lan cả chợ, thiêu rụi 56 căn ki-ốt. Ảnh: Trịnh Hải

Theo điều tra ban đầu, ông Phúc và người phụ nữ 52 tuổi sống chung như vợ chồng tại ki-ốt thuê trong chợ Thanh Tùng. Ông này làm nghề chạy đò thuê còn người phụ nữ buôn bán tại chợ. Trong quá trình chung sống, hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi do ghen tuông. Trưa nay, ông Phúc dùng dao chém vợ hờ.

Bà Nguyễn Thị Ái, tiểu thương có 11 căn ki-ốt bị cháy, cho biết người vợ sau đó chạy ra khỏi nhà, thân thể có nhiều vết thương, nên bà và người cháu đưa đi bệnh viện. Trên đường, nạn nhân nói "coi chừng ổng (ông Phúc) đốt nhà lồng". "Chồng tôi chạy qua định ngăn thì nhà ông ấy đã bốc cháy dữ dội", bà Ái kể.

Còn anh Dương Văn Đồng, sống đối diện nhà Phúc, cho biết phát hiện ông này tháo bình gas xả khí khắp nhà, rồi dùng hột quẹt bật lửa đốt, ngôi nhà phát cháy. Khi đó, anh cùng mọi người xung quanh cố gắng dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Quá hoảng loạn, anh bỏ chạy khỏi hiện trường.

Lửa nhanh chóng bùng phát rồi lan sang các căn liền kề. Phần lớn nhà ở đây làm bằng gỗ, tôn, khu vực có gió mạnh nên trong chốc lát hỏa hoạn lan nhanh, tạo thành cột khói cao hàng chục mét. Sau nửa giờ, đám cháy đã lan rộng gần như toàn khu chợ. Nhiều người chạy tán loạn, bỏ lại tài sản.

Lực lượng chức năng huy động hàng trăm người tới dập lửa. Tuy nhiên khu vực cháy lớn nằm cặp mé bờ sông gây khó cho lực lượng cứu hỏa tiếp cận. Một số cano của lực lượng PCCC và người dân chạy dọc sông tìm cách khống chế lửa.

Vụ việc đang được làm rõ.

An Minh