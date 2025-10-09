Người đàn ông chế tác gốc cây thành tác phẩm độc lạ

Trong phòng khách của gia đình là nơi ông Nguyễn Văn Tỏ trưng bày nhiều mô hình xe máy, đạp, bàn ghế, võng, đồ trang trí được làm từ gốc cây.

Ông Tỏ cho biết chưa từng học qua nghề mộc nhưng thích chế tác đồ gỗ. Khoảng năm 2000, khi kinh tế gia đình ổn định ông bắt đầu dành sưu tầm gốc cây trong rừng rồi mày mò làm đồ trang trí như đầu trâu, nai để treo tường.

“Sáng đi cạo mủ cao su, trưa về nhà là tôi lại cầm đục, bào tới tối. Mê nghề nên chẳng thấy mệt và càng muốn thử sức những đồ gỗ phức tạp hơn”, người đàn ông 68 tuổi nói.