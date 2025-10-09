Người đàn ông chế tác gốc cây thành tác phẩm độc lạ

Trong phòng khách của gia đình là nơi ông Nguyễn Văn Tỏ trưng bày nhiều mô hình xe máy, đạp, bàn ghế, võng, đồ trang trí được làm từ gốc cây.
Ông Tỏ cho biết chưa từng học qua nghề mộc nhưng thích chế tác đồ gỗ. Khoảng năm 2000, khi kinh tế gia đình ổn định ông bắt đầu dành sưu tầm gốc cây trong rừng rồi mày mò làm đồ trang trí như đầu trâu, nai để treo tường.
“Sáng đi cạo mủ cao su, trưa về nhà là tôi lại cầm đục, bào tới tối. Mê nghề nên chẳng thấy mệt và càng muốn thử sức những đồ gỗ phức tạp hơn”, người đàn ông 68 tuổi nói.
Chiếc xe đạp đầu tiên làm bằng gỗ trắc của ông từng được trưng bày rồi bán lại với giá 35 triệu đồng. Từ đó, nhiều người liên hệ hỏi mua nhưng ông chưa muốn bán, để giữ lại làm kỷ niệm.
Năm 2020, ông Tỏ làm chiếc xe máy 50 cc bằng gỗ giá tỵ. Xe cũng tháo toàn bộ khung kim loại, giữ lại phần máy để lắp ráp, hoàn thiện sau gần một năm miệt mài.
Hình tượng rồng được chủ nhân bộ sưu tập thể hiện nhiều nhất trong tác phẩm. Mô hình rồng to nhất là chiếc võng từ gốc gỗ sao làm năm 2021, chế tác trong một năm. Sản phẩm từng có người hỏi mua với giá 400 triệu đồng.
Chiếc võng làm từ hai gốc cây lớn, kết nối với nhau để tạo dáng liền mạch và khả năng chịu lực tốt. Riêng phần đầu rồng là công đoạn khó nhất, phải gọt giũa tỉ mỉ nhiều tháng liền. "Gỗ nguyên khối nên khi điêu khắc phải chính xác từng đường nét, nếu sai rất khó sửa", ông Tỏ cho biết.
Trong nhà còn nhiều đồ trang trí hình cá mập, sư tử, khỉ cõng nhau, làm từ gỗ trắc. Theo ông, hình ảnh con vật cõng nhau thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
Các tạo hình đầu trâu, hươu, nai là những sản phẩm đầu tay của ông, vẫn được cất giữ cẩn thận trên tường.
Chiếc ghế bằng gỗ sao được làm cách đây 10 năm đặt ở sân. Ông Tỏ cùng vợ là bà Lê Thị Nữ, 63 tuổi thường ngồi hóng gió.
"Thấy ông đam mê, vui sướng khi xong một tác phẩm nên tôi luôn ủng hộ hết mình", bà Nữ cho biết.
Quỳnh Trần