Người đàn ông chân thành, thẳng thắn tìm bạn đồng hành

Mong bạn đồng hành có công việc, có thu nhập, biết lo cho gia đình, thẳng thắn, trung thực và tôn trọng lẫn nhau.

Mình được mọi người nói: sống chân thành, vui vẻ, nhiệt tình, luôn hướng thiện, có ý chí phấn đấu, ổn định trong công việc, biết kính trên nhường dưới... Cái gì cũng thấy ổn mà sao có mỗi việc lấy vợ mãi không ổn. Đúng là như vậy.

Mong muốn có một người đồng hành trên chặng đường phía trước nhưng mãi chẳng thấy đâu, nên cứ mỗi dịp nhà nhà, người người tụ tập sum họp lại thấy quặn lòng. Nhiều người nói mình là kén quá nên cứ một mình là đúng. Mình chỉ biết méo miệng cười, bởi có đâu mà kén chứ.

Mong muốn của mình đâu có gì đặc biệt, cụ thể là: người bạn đồng hành có công việc, có thu nhập, biết lo cho gia đình, thẳng thắn, trung thực và tôn trọng lẫn nhau. Mong muốn là vậy, và với mong muốn của mình, chắc chắn những điều đó mình sẽ làm được với người đồng hành cùng mình.

Mình ở ngoại thành phía Bắc của Hà Nội, mong muốn được kết bạn, cùng nhau tìm hiểu nghiêm túc trong khoảng cách địa lý không quá xa.

Hy vọng mọi điều tốt lành đến với mọi người.

