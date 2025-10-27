Người đàn ông 'cảm nhận được bão' sau hai lần bị sét đánh

Sống sót sau hai lần bị sét đánh, ông Danny Devine, 66 tuổi, ở bang Kentucky nói cơ thể giờ đây có thể dự báo thời tiết, cảm nhận bão trước nhiều ngày.

Ông Danny lần đầu bị sét đánh năm 2007 khi đang tổ chức sinh nhật cho cháu trai. Hôm đó, ông và vợ, bà Lisa, 59 tuổi, đang dự tiệc bên hồ bơi dưới trời nắng đẹp thì một đám mây nhỏ bất ngờ xuất hiện và trời đổ mưa. "Tôi bước ra ngoài, đi qua sân đến gara. Điều cuối cùng tôi nhớ là mình vừa chạm tay vào cửa cuốn", ông Danny kể.

Khi tỉnh lại, ông đã ở trong bệnh viện và bị mất trí nhớ hoàn toàn, quên cả vợ con lẫn ngôi nhà quen thuộc. Bà Lisa nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng: "Sét đi vào tay và thoát ra ở chân ông ấy. Con trai tôi hét lên, nói bố không còn mạch đập và ngừng thở".

Ông Danny Devine và vợ ở thị trấn Cave City, gần Bowling Green, bang Kentuckey. Ảnh: Dailymail

Ông Danny phải nằm viện ba ngày và mất ba năm để hồi phục trí nhớ. Ông phải học lại cách đọc, viết, đi lại và trải qua các liệu pháp ngôn ngữ kéo dài. Ngay cả bây giờ, mỗi buổi sáng ông vẫn thấy khó khăn để giữ đầu óc tỉnh táo và xử lý thông tin.

"Ông ấy không còn là người đàn ông mà tôi từng cưới, nhưng tôi vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng ngày nào", bà Lisa chia sẻ.

Năm 2023, tai họa một lần nữa ập đến. Khi một cơn bão kéo tới, hai vợ chồng đã rút hết các thiết bị điện và ngồi trong phòng khách. Tuy nhiên, ông Danny quên rút dây cáp TV. Một luồng sét đánh thẳng vào nhà, truyền qua dây cáp, tạo ra một quả cầu lửa màu xanh bay quanh phòng. Quả cầu lửa lướt qua người bà Lisa rồi đánh trúng ông Danny, hất văng ông khỏi ghế. May mắn, lần này ông chỉ bị choáng váng.

Kể từ sự cố thứ hai, ông Danny cho biết mình có một khả năng kỳ lạ. "Tôi có thể cảm nhận được bão đến trước một hoặc hai ngày. Tôi biết nó lớn hay nhỏ", ông nói. Bà Lisa xác nhận chồng thường báo sắp có bão và "lần nào cũng chính xác".

Theo các chuyên gia y tế, sét đánh có thể làm đảo lộn cực điện trong cơ thể, gây ảnh hưởng tạm thời đến tim và hệ thần kinh. Nhưng vợ chồng Devine tin rằng, với ông Danny, những cú sét đã để lại thay đổi vĩnh viễn.

Giờ đây, mỗi khi sắp có bão, hai vợ chồng lại cẩn thận rút hết các thiết bị điện, cùng ngồi trong phòng khách và theo dõi sát sao bản tin thời tiết. Họ quyết định không ra ngoài nếu biết trời sắp mưa.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, khoảng 90% người bị sét đánh sống sót, nhưng 80% trong số đó phải chịu những di chứng lâu dài. Mỗi năm, có hơn 40 triệu tia sét đánh xuống mặt đất trên toàn nước Mỹ. Bang Florida được mệnh danh là "thủ đô sét của thế giới", ghi nhận hơn 2.000 trường hợp thương vong liên quan đến sét mỗi năm.

Khi có người khuyên nên mua vé số vì đã quá may mắn, ông Danny cười: "Cơ hội trúng độc đắc còn nhỏ hơn khả năng bị sét đánh".

Bảo Nhiên (Theo Dailymail)