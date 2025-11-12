Người đàn ông bị ung thư vú

Hà NộiSau một năm sờ thấy khối u bất thường tại vú, người đàn ông 61 tuổi mới đi khám, bác sĩ phát hiện ung thư vú, bệnh ít gặp ở nam giới.

Ngày 11/11, đại diện Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh nhân sờ thấy một khối cứng nhỏ ở vú trái nhưng chủ quan, không đi khám vì "nghĩ đàn ông thì làm gì bị ung thư vú".

Gần đây, khối u lớn dần, kèm theo đau âm ỉ, ông mới đi kiểm tra. Các bác sĩ chỉ định sinh thiết, kết quả mô bệnh học cho thấy tổn thương ở vú trái là ung thư biểu mô xâm nhập. Bệnh nhân được nhập viện để tiếp tục đánh giá, điều trị theo phác đồ chuyên khoa.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 2.800 ca ung thư vú ở nam giới, chiếm dưới 1% tổng số ca ung thư vú. Trung bình, 1/726 nam giới có nguy cơ mắc bệnh trong đời. Đáng lo ngại, gần 50% bệnh nhân nam được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, cao hơn đáng kể so với 33% ở nữ giới.

Tại các quốc gia châu Á, tỷ lệ nam giới mắc ung thư vú dao động từ 0,5-1% tổng số ca. Các chuyên gia ghi nhận xu hướng tăng nhẹ trong những năm gần đây do thay đổi lối sống, tình trạng béo phì, lạm dụng rượu bia và rối loạn nội tiết tố. Những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư vú ở nam giới bao gồm tuổi cao, bệnh thường gặp ở độ tuổi 60-70; đột biến gene, mất cân bằng hormone (tăng estrogen hoặc giảm testosterone), béo phì, nghiện rượu, bệnh gan mạn tính, xạ trị vùng ngực và tiền sử gia đình có người mắc ung thư vú.

Các bác sĩ nhận định nam giới thường ít để ý đến vùng ngực của mình, dẫn đến việc phát hiện bệnh khi khối u đã phát triển, thậm chí di căn.

Nam giới nên chủ động thăm khám nếu xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu như cục cứng hoặc khối u nhỏ dưới da vú, gần núm vú; Thay đổi da vú như sần sùi, lõm, sẫm màu, đỏ hoặc dày lên; Núm vú tụt vào trong, tiết dịch, đặc biệt nếu có máu hoặc đau, sưng hoặc nổi hạch vùng nách. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời giúp tăng đáng kể khả năng chữa khỏi, tương tự như ở nữ giới. Ngược lại, nếu chẩn đoán ở giai đoạn muộn, tiên lượng điều trị sẽ kém đi rõ rệt.

Thúy Quỳnh