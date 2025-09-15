Người đàn ông bị lạc hai ngày trong Vườn quốc gia Cát Tiên

Lâm ĐồngÔng Nguyễn Hữu Hà bị lạc hai ngày khi vào rừng Vườn quốc gia Cát Tiên (Lâm Đồng) hái nấm, được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng mệt lả, hoảng loạn.

Hai hôm trước, ông Hà, 47 tuổi, cùng hai con (7 và 14 tuổi) vào tiểu khu 503 hái nấm. Sau đó, ông bảo con ở lại chòi, một mình vào sâu trong rừng rồi mất liên lạc. Hai con đi bộ ra xã Cát Tiên 3 báo người thân, gia đình tìm kiếm không có kết quả nên sáng 15/9 trình báo công an.

Ông Hà (phải) khi được tìm thấy. Ảnh: Lê Tiến

Chính quyền xã huy động ba tổ công tác gồm: công an, quân sự, kiểm lâm và người dân địa phương tìm kiếm, đồng thời đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ. Đến trưa nay, tổ công tác do thiếu tá Điểu K' Tòng dẫn đầu phát hiện ông Hà tại một khe suối, cách vị trí để xe máy khoảng ba giờ đi bộ. Ông được đưa về trạm y tế xã chăm sóc, hiện sức khỏe đã ổn định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên tự ý vào rừng khi chưa được cho phép hoặc hướng dẫn để tránh nguy hiểm và khó khăn cho công tác cứu hộ.

Vườn quốc gia Cát Tiên rộng hơn 70.000 ha, nằm trên địa phận Đồng Nai và Lâm Đồng, là khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, với hàng trăm loài động vật quý hiếm ghi trong Sách Đỏ Việt Nam.

Lê Tiến - Trường Hà