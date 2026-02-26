Người đàn ông bị kết án tù vì cho chim ưng uống đồ có cồn

MỹTòa án tại California tuyên án tù 45 ngày đối với Cesar Gustavo Diaz vì tội bạo hành động vật, sau khi người này mớm cocktail cho chim ưng.

Cơ quan Cá và Động vật hoang dã bang California (CDFW) ngày 25/2 thông báo Cesar Gustavo Diaz, 25 tuổi, sống tại khu Watts thuộc thành phố Los Angeles, nhận bản án tù hồi tuần trước, liên quan vụ bạo hành động vật thuộc diện bảo tồn xảy ra hồi tháng 6/2025.

Hồ sơ vụ án cho thấy Diaz đã bắt một cá thể chim ưng Cooper non tại công viên Amelia Mayberry ở khu Nam Whittier, sau đó tự quay lại cảnh mình rót cocktail 15 độ cồn vào mỏ chim rồi đăng trên mạng.

Một số người dân báo tin cho giới chức địa phương để tiến hành điều tra, song Diaz đã thả con vật trước khi lực lượng chức năng can thiệp.

Hình ảnh Diaz mớm cocktail cho chim ưng non được đăng trên mạng vào tháng 6/2025. Ảnh: CDFW

Trong quá trình điều tra, các chuyên viên bảo vệ động vật hoang dã đã thực hiện 5 lệnh khám xét. Diaz khi đó đang bị giam giữ vì các vi phạm pháp luật khác. Với sự hỗ trợ của các điều tra viên thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Los Angeles, Diaz đã được nhận dạng và thẩm vấn.

Văn phòng Công tố quận Los Angeles truy tố Diaz về tội ngược đãi động vật ở mức độ nhẹ và hành vi bắt, nhốt động vật hoang dã.

Tòa tuyên án Diaz 45 ngày tù tại nhà giam hạt Los Angeles, 12 tháng quản chế và 20 ngày lao động công ích. Ngoài ra, Diaz phải tham gia và hoàn thành chương trình tư vấn về cấm ngược đãi động vật gồm 24 buổi, chịu lệnh cấm sở hữu động vật trong 5 năm, cấm sở hữu súng trong 10 năm, nộp 220 USD tiền phạt và lệ phí.

Hồ sơ tòa án cho thấy Diaz đã chấp hành gần xong hình phạt tù và được rút ngắn thời hạn nhờ cải tạo tốt.

Chim ưng Cooper được bảo vệ theo luật bang California và luật liên bang Mỹ. Hành động bắt giữ, gây hại hoặc quấy rối loài vật này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thanh Danh (Theo CBS, AFP)