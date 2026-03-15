Người đàn ông bị hàng loạt nhà tang lễ từ chối vì béo

Ở Canada, béo phì không chỉ là một bài toán khó về sức khỏe khi còn sống, mà nay lại biến thành "rào cản cuối cùng" sau khi chết.

Ông Robert Emery, 60 tuổi, trút hơi thở cuối cùng vào ngày 20/2 tại thành phố Kelowna, tỉnh British Columbia. Suốt cuộc đời, người cha của ba đứa con này đã phải chiến đấu với căn bệnh béo phì. Khi chết, ông nặng 324 kg.

Biết rõ ngoại hình đặc biệt của cha, con gái ông là Morganne Emery đã dự liệu những khó khăn về chuyện tang lễ. "Nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng nổi gia đình lại bị đẩy vào một tình huống nghiệt ngã đến vậy", cô chia sẻ.

Ngày 23/2, Morganne cùng anh cả đến nhà tang lễ địa phương để bàn hậu sự. Tại đây, họ ngỡ ngàng nhận được thông báo: Không có một lò hỏa táng nào ở Kelowna đủ sức chứa thi thể của cha cô.

Gia đình ông Robert Emery ở Kelowna, British Columbia. Ảnh: CTV News

Theo quy định an toàn, hầu hết các đài hóa thân tại tỉnh British Columbia có mức chịu tải tối đa khoảng 226 kg. Bất kỳ thi thể nào vượt quá giới hạn này đều phải chuyển đến các cơ sở chuyên biệt.

Gia đình bắt đầu hành trình tìm kiếm trong vô vọng. Ban đầu, một cơ sở ở Armstrong (cách Kelowna một giờ lái xe) đồng ý tiếp nhận, nhưng lại đơn phương hủy vào phút chót mà không nêu lý do. Họ tiếp tục gõ cửa thành phố Kamloops nhưng vẫn bị lắc đầu vì "thiết bị không đủ lớn".

"Lúc đó tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi thậm chí không biết cha mình rồi sẽ được an nghỉ ở đâu", người con gái nói.

Tìm kiếm khắp vùng Okanagan, Morganne được giới thiệu đến một cơ sở ở thành phố Nanaimo - cách nhà hơn 400 km và phải di chuyển qua đường biển. Tuy nhiên, mức phí vận chuyển thi thể quãng đường xa như vậy là quá sức đối với gia đình.

Sau nhiều nỗ lực cầu cứu, cuối cùng một cơ sở ở thành phố Maple Ridge (cách Kelowna 354 km) đã đồng ý tiếp nhận. Lịch hỏa táng được ấn định vào ngày 13/3 - tức là thi thể của Robert phải chờ đợi 3 tuần kể từ ngày ông qua đời.

Quá bức xúc trước những rào cản này, Morganne đã lên mạng xã hội kêu gọi ngành công nghiệp tang lễ thay đổi. "Cha tôi thừa cân nghiêm trọng, nhưng ông ấy trước hết là một con người. Cân nặng không định nghĩa giá trị của ông ấy. Thay vì được để tang, chúng tôi phải đi cầu xin để bảo vệ quyền được tôn trọng nhân phẩm cơ bản của cha mình", cô viết.

Ông Robert Emery khi còn sống. Ảnh: CTV News

Đại diện của Bộ trưởng Tư pháp tỉnh British Columbia, bà Nikki Sharma, cho biết luật pháp hiện hành không bắt buộc các cơ sở phải có năng lực hỏa táng đồng nhất và chính quyền chưa có ý định sửa đổi luật. "Các quy định hiện tại cho phép việc vận chuyển thi hài một cách hợp pháp đến các cơ sở được cấp phép khác có khả năng xử lý an toàn", người phát ngôn nói.

Điều này đồng nghĩa, đối với những gia đình có người thân béo phì tại Canada, việc phải di chuyển thi thể đi hàng trăm km như gia đình Emery vẫn sẽ là "giải pháp chính thức" trong thời gian tới.

"Không một ai nói với bạn sau khi nhắm mắt, người thân của bạn lại bị đối xử như một sự phiền phức thay vì một con người. Điều đó thật tàn khốc và bất công", Morganne nói.

Bảo Nhiên (Theo Maple Ridge News/CTV News)