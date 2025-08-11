Hà TĩnhTại sảnh quán karaoke, anh Nguyễn Văn Thắng, 30 tuổi, đang bồng cháu bỗng bị người đàn ông lạ mặt xông vào đấm, đá.

Sáng 11/8, Công an xã Hương Khê cho biết nghi phạm là người đàn ông trú tại xã Thạch Hà đã bị triệu tập để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Khoảng 15h50 ngày 10/8, anh Thắng, trú xã Hương Phố, bế cháu gái khoảng hai tuổi đứng trước sảnh quán karaoke ở xã Hương Khê thì một người đàn ông mặc áo trắng đi đến, chìa tay muốn được bế trẻ. Khi bé chưa kịp được sang tay, anh Thắng bất ngờ bị người này đấm và đạp liên tiếp ba phát vào mặt, bụng làm ngã xuống sàn.

Người đàn ông bị đánh tới tấp ở sảnh quán karaoke Hiện trường vụ việc. Video: Hùng Lê

Anh Thắng không phản kháng, bị chấn thương phần mềm và chảy máu ở vùng mặt. Một số người chứng kiến đã can ngăn. Người đàn ông sau đó bế cháu bé ra gần đường để dỗ cho hết khóc.

Chị gái anh Thắng khi biết tin đã đến bế con và cùng người thân đưa em trai tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Sự việc kéo dài hơn một phút, được camera an ninh của quán karaoke ghi lại.

Làm việc với các bên liên quan, công an xác định anh Thắng và người này không quen biết nhau. Chiều hôm qua, họ cùng tới hát karaoke tại xã Hương Khê, huyện Hương Khê cũ, song vào nhầm phòng rồi xảy ra mâu thuẫn.

Đức Hùng