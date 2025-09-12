Người đàn ông bị đánh nhập viện khi mời bia người quen

Đà NẵngNgười đàn ông 44 tuổi và cô gái sang bàn người quen mời bia thì xảy ra cãi vã, sau đó bị nhóm bạn hành hung phải nhập viện.

Ngày 12/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Thiện, 40 tuổi, trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng, để điều tra tội Cố ý gây thương tích, theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Đức Thiện khi bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, tối 19/3, Thiện ngồi nhậu cùng chị Quỳnh, 23 tuổi và nhóm bạn tại quán trên đường Hồ Nghinh, phường An Hải. Ở quán kế bên, anh Năng, 44 tuổi, trú phường An Hải, cũng uống bia cùng chị Oanh, 33 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, và vài người quen.

Do có quen biết từ trước, anh Năng gọi điện rủ Quỳnh nhưng được biết cô đang ngồi ở quán bên cạnh. Sau đó, Năng và Oanh mang ly bia sang mời. Tại đây, Oanh và Thiện xảy ra cãi vã. Thấy vậy, Năng đứng ra can ngăn nhưng Thiện lại cho rằng mình bị chửi nên sinh bực tức.

Khi Năng cùng Oanh trở lại bàn, Thiện gọi thêm hai người tên Bi và Lợi (chưa rõ lai lịch) đến hỗ trợ mình giải quyết mâu thuẫn. Cả nhóm sau đó dùng tay, chân đánh Năng tại quán nhậu khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu, thương tích 16%.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc, đồng thời kêu gọi những người tham gia đánh Năng ra đầu thú.

* Tên những người liên quan đã thay đổi

Ngọc Trường